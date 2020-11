Umbrella Academy saison 3 : la série officiellement de retour, la date de tournage dévoilée

Quelle suite pour Umbrella Academy ?

Pour l'instant, on en sait pas plus sur la suite de la série mais on vous rappelle que la saison 2 de Umbrella Academy se terminait sur un étonnant cliffhanger. Attention SPOILERS ! Dans l'ultime épisode, nos héros réussissaient à éviter l'apocalypse et à revenir dans leur présent, c'est-à-dire en 2019. Mais tout avait changé puisqu'à leur retour, ils découvraient que Reginald Hargreeves (Colm Feore) n'avait pas formé la Umbrella Academy mais la Sparrow Academy et que Ben (Justin H. Min) était toujours vivant. Découvrez les théories des fans sur la saison 3 de Umbrella Academy pour patienter avant les nouveaux épisodes.