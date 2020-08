Umbrella Academy saison 3 : 4 grosses théories sur la suite de la série

Un multivers ou une timeline différente ?

Après avoir atterri dans le passé, notre famille préférée a-t-elle voyagé dans un monde parallèle issu d'un multivers ? A priori, la réponse est non. Si peu de détails sont actuellement connus sur la saison 3, celle-ci semble néanmoins se diriger vers une intrigue située dans une simple timeline différente. Première raison d'y croire ? En ayant été mis au courant, par ses enfants, si tôt dans son existence de son futur plan de créer une famille de super-héros, il apparaît logique d'imaginer Hargreeves s'être lancé beaucoup plus rapidement dans sa création, ce qui, logiquement, a pu donner naissance à une famille différente. Car oui, cela a été confirmé avec Lilah, il y a plein d'autres enfants spéciaux dans ce monde. Et on le sait, un simple changement dans le temps peut avoir de grandes conséquences dans le futur.

Deuxième raison d'y croire, Gerard Way - le co-créateur des comics dont est adaptée la série, a confirmé que le Tome 4 de sa BD - qui s'intitulera Sparrow Academy (comme cette nouvelle famille), répondra à une grosse question, "La saga va enfin commencer à répondre à la question, 'qu'est-ce qu'il s'est passé pour les autres bébés nés le même jour, à ce même instant ?' Les frangins de la Umbrella Academy ne sont plus seuls dans ce monde désormais". Or, quel serait l'intérêt de répondre à une telle question si l'intrigue ne se déroulait pas dans le véritable monde de nos héros ?

Des doubles à affronter ?

A priori, si l'on se fie aux ombres de la Sparrow Academy, les membres de cette nouvelle famille semblent être totalement différents de ceux qui composent la Umbrella Academy. Néanmoins, la présence de Emo Ben nous interpelle logiquement. Si sa version Umbrella est désormais décédée, elle a néanmoins existé pendant un long moment. Autrement dit, ça ne semble pas être sa récente disparition qui a donné naissance à cette copie Emo. Doit-on ainsi comprendre que d'autres versions de Klaus, Allison, Luther & cie existent également dans cette nouvelle timeline ? Si oui, les possibilités s'annoncent excitantes. Soit ces doubles font aussi partie de la Sparrow Academy, ce qui nous laissent espérer de petits affrontements étonnants, soit ils sont perdus dans ce monde et on peut alors imaginer nos héros les chercher afin de faire équipe avec eux. Dans tous les cas, ça serait génial.

Un problème d'âge

C'est un détail qui vous a peut-être échappé, mais qui n'est surement pas innocent. On le sait, tous les membres de la famille sont liés par un élément commun : ils sont nés le même jour, au même instant. Or, le voyage dans le temps mis en scène dans la saison 2 fait... qu'ils n'ont plus tout le même âge. Et pour cause, Klaus est arrivé en 1960, Allison en 1961, Luther en 1962 et Diego / Vanya en 1963. Et ça, c'est sans compter Five qui a déjà passé beaucoup trop d'années dans le futur. De fait, ils ont tous vieilli à un rythme différent, ce qui nous amène à une question : est-ce que ces différences d'âges auront une incidence sur leurs pouvoirs, mais également sur leurs relations ? Après tout, le lien spécial qui les unissait au départ n'étant plus là, le doute est permis...

Harlan futur méchant ?

On a pu le découvrir lors des ultimes minutes de la saison 2, Vanya n'a pas réellement supprimé tous ses pouvoirs du corps d'Harlan. Un simple détail ? Là encore, c'est peu probable (quel aurait été l'intérêt du plan autrement ?) et il n'est donc pas idiot de penser que ce personnage sera bien de retour dans la saison 3. La question est : de quelle façon ?

Etant donné que la timeline semble totalement différente désormais, il pourrait très bien avoir été récupéré par Hargreeves ou une entité extérieure entre 1963 et 2019 afin d'utiliser ses capacités lors de certaines expérimentations. A ce sujet, le fait que le trio de Suédois ne semble pas appartenir à la Commission laisse justement supposer qu'il existe d'autres groupes temporels dans le coin...

Autre possibilité, Harlan n'a pas été récupéré mais s'est progressivement laissé dévorer/consumer par ce nouveau pouvoir au point d'être devenu, avec le temps, un véritable vilain. Après tout, il n'aurait "que" 70 ans en 2019 et son pouvoir pourrait être suffisamment puissant pour menacer le monde et convaincre d'autres personnes spéciales de se rallier à sa cause. Et comme Harlan est lié à Vanya et que Vanya est indirectement toujours responsables des fins du monde à corriger, ça pourrait faire sens.