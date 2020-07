Umbrella Academy saison 3 : les premières infos déjà connues sur la suite de la série

Une saison 3 assurée ?

Officiellement, Netflix n'a pas encore commandé de saison 3 pour Umbrella Academy. Néanmoins, au regard du cliffhanger mis en place à la fin du dernier épisode de la saison 2, une annulation aussi précoce semble impensable aujourd'hui. Et ce n'est pas Tom Hopper - l'interprète de Luther qui nous contredira. Au micro de Radiotimes, l'acteur a déclaré, "Avec la façon dont se termine la saison 2, il y a énormément de directions à explorer. Il y a tout un nouveau groupe de personnages potentiels, de nouvelles relations et, encore une fois, un nouveau monde".

Même son de cloche du côté de Robert Sheehan (Klaus), qui après avoir révélé, "La série est très très populaire", s'est confié sur l'amour du casting envers cette série, "On adorerait tous continuer à faire vivre cet univers." Autant dire qu'entre la volonté des acteurs de poursuivre l'aventure, le succès de la série et l'ambition des créateurs, Netflix n'a aucune raison de dire stop. Rassuré ?

Une saison 3 éloignée des comics ?

Concernant cette saison 3, à quoi peut-on s'attendre ? Evidemment, le mystère reste entier à l'heure actuelle, mais un constat s'impose : le final de la saison 2 s'éloigne totalement de ce que le tome 3 des comics (dont est adaptée la série) raconte. A dire vrai, il n'est même pas impossible que celui-ci ne soit pas utilisé - ou tout du moins pas dans sa globalité, pour raconter la suite de cette histoire sur Netflix.

Gerard Way - le co-créateur de ces comics, a d'ailleurs confirmé à Forbes que le Tome 4 à venir s'intitulera "Sparrow Academy". Or, c'est justement ce nouveau groupe de héros que l'on rencontre dans les ultimes secondes de la saison 2. De fait, il n'est pas idiot de penser que la saison 3 sautera un comic pour directement s'attaquer au 4ème. Ça ne serait pas la première fois que la série s'éloignerait du matériel d'origine. Et à ce sujet, on a déjà le droit à quelques révélations.

De nouveaux héros et des réponses à venir

Au programme ? Attendez-vous à suivre de nouveaux personnages. Si Ben version emo semble effectivement diriger le groupe de la Sparrow Academy dans ce monde (alternatif ? réécrit ?), ses frères et soeurs aperçus en arrière-plan devraient à l'inverse être véritablement de nouveaux héros et non pas des clones de notre famille préférée.

Toujours auprès de Forbes, Gerard Way a ainsi déclaré : "La saga va enfin commencer à répondre à la question, 'qu'est-ce qu'il s'est passé pour les autres bébés nés le même jour, à ce même instant ?' Les frangins de la Umbrella Academy ne sont plus seuls dans ce monde désormais". Ainsi, après Lila cette année, préparez-vous à découvrir des "mutants" inédits dans cette suite. Une situation finalement logique quand on sait que même Reginald dans ce final ne ressemble en rien à celui de la saison 1 pourtant située à la même période.

Mais ce n'est pas tout, le papa de Umbrella Academy a également promis que certains mystères commenceront enfin à tomber. Là où cet univers se veut très riche et intrigant, l'auteur des comics a tenu à le promettre, "Ce tome 4 abordera une énorme révélation dans l'univers de Umbrella Academy. Quelque chose qui est resté secret pendant très longtemps et notre bande va en apprendre énormément sur ce qu'il se passe en coulisses, à mesure qu'elle va découvrir la véritable nature de certains personnages qui l'ont entourée depuis le début". Comme le fait que le papa de cette famille est un alien ? Les paris sont ouverts.

Alors encore une fois, on ne sait pas à quel niveau la saison 3 de Umbrella Academy s'inspirera des tomes 3 et 4 des comics, mais ces révélations nous promettent de belles choses.