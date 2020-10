Umbrella Academy saison 3 : la série renouvelée par Netflix ? Le tournage pourrait bientôt débuter

Il y a quelques semaines, la comédienne Emmy Raver-Lampman - l'interprète de Allison, confessait que l'avenir de la série Umbrella Academy était toujours incertain. Interrogée sur une possible saison 3, elle révélait notamment, "J'aimerais en savoir plus. Mes doigts sont croisés [pour un renouvellement]. Honnêtement, on retient tous notre souffle, comme vous".

Umbrella Academy saison 3 enfin en route ?

Une confession qui avait de quoi inquiéter les fans et qui a visiblement réveillé Netflix en coulisses. Officiellement, la série adaptée des comics de Gerard Way n'a toujours pas été renouvelée pour une saison 3. Pourtant, officieusement, ça serait déjà le cas et les équipes seraient même actuellement en train de travailler sur les nouveaux épisodes.

Comment le sait-on ? ProductionWeekly - un site toujours très bien informé concernant les projets américains, vient d'annoncer que la production de cette suite tant attendue devrait débuter dès le 1er février prochain et verrait son tournage s'étendre jusqu'au mois d'août 2021 à Toronto. De fait, sa mise en ligne pourrait se faire d'ici fin 2021 (prévision optimiste) sur la plateforme de streaming ou alors début 2022 (prévision plus crédible).

Une suite logique

Bien évidemment, il s'agit d'une information à prendre encore avec des pincettes. Netflix n'a rien officialisé et l'épidémie de Covid-19 pourrait à nouveau mettre un frein à ce projet. Néanmoins, ce renouvellement n'aurait rien d'une surprise. Non seulement la série cartonne sur le site, mais surtout, comme le laissait suggérer la fin de la saison 2, les créateurs ont encore des choses à raconter.

Steve Blackman - le papa de la fiction, teasait même récemment quelques évolutions très intrigantes à venir, "Les personnages sont tous en train de grandir et j'aime à penser que, alors qu'on avance, leurs pouvoirs évoluent. Ils apprennent de nouvelles choses (...) Ils vont peut-être même découvrir dans le futur que leurs pouvoirs sont plus forts quand ils sont ensemble".