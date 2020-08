Umbrella Academy saison 3 : Ritu Arya tease la suite de Lila

Parmi les nouveaux de la saison 2 de Umbrella Academy, on découvrait Lila jouée par Ritu Arya. Enfermée dans un asile psychiatrique en compagnie de Diego (David Casteñeda) avec qui elle finit par coucher, la jeune femme cachait en fait un secret : elle est la fille adoptive de la Gestionnaire (Kate Walsh). Mais ce n'est pas tout : elle aussi possède un pouvoir comme Luther (Tom Hopper), Vanya (Ellen Page) et les autres. Et son pouvoir était redoutable puisqu'elle pouvait imiter celui des autres. Dans le dernier épisode, après avoir appris que la Gestionnaire avait en réalité organisé le meurtre de ses parents, Lila disparaissait avec une mallette lui permettant de voyager dans le temps.

Quelle suite pour Lila dans la saison 3 ?

Même si les Hargreeves sont revenus dans le présent (en 2019) avec quand même quelques changements (coucou Ben et la Sparrow Academy), on imagine que Lila sera bien de retour dans la possible saison 3 de Umbrella Academy, toujours pas officiellement commandée par Netflix mais sur laquelle le créateur a déjà donné des infos. Interrogée par Elle.com, Ritu Arya a donné son avis sur la suite. "J'adorerais voir comment sa relation avec les Hargreeves va évoluer. Et j'aimerais voir ce qu'il va se passer entre elle et Diego" a-t-elle d'abord expliqué.

Mais l'actrice a aussi hâte de découvrir comment Lila aura évolué mentalement. "Quand on la laisse, elle est brisée, elle pourrait imploser ou bien grandir et partir dans une toute autre direction. C'est très excitant de penser qu'elle pourrait être dans n'importe quel état dans la saison 3. Et aussi dans n'importe quelle période de l'histoire" ajoute l'actrice.