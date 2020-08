Umbrella Academy saison 2 : Justin H. Min et le créateur réagissent à la grosse révélation sur Ben

He's aliiiiiive ! Depuis le lancement de Umbrella Academy sur Netflix en 2019, de nombreux fans de la série ont réclamé un retour de Ben dans le monde des vivants et la série les a enfin gâté... mais pas de la façon dont on pensait ! Dans la saison 2, le personnage joué par Justin H. Min était bien toujours mort mais se sacrifiait pour empêcher l'apocalypse et raisonner Vanya (Ellen Page). Mais surprise : après la fin de leur voyage dans les années 60, la Umbrella Academy revenait en 2019, au lendemain de la première apocalypse qui n'a pas eu lieu. Cependant, leur voyage dans le passé a changé les choses : on découvrait que leur père Reginald Hargreeves (Colm Feore) n'était pas mort et qu'il n'avait pas fondé la Umbrella Academy mais la Sparrow Academy. Son élève phare ? Un Ben différent physiquement mais bel et bien vivant !

"C'est un personnage différent"

Pour la possible suite (Netflix n'a pas encore officiellement commandé une saison 3 de Umbrella Academy mais on a déjà quelques infos sur ce qui nous attend), attendez-vous à découvrir un tout nouveau Ben ! C'est ce qu'a teasé le créateur de la série, Steve Blackman. "C'est un personnage différent. Je ne veux pas en dire plus mais ce n'est peut-être pas le Ben que l'on connaît." a-t-il expliqué à Inverse. C'est vrai que déjà physiquement, ça change :