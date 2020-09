Umbrella Academy saison 3 : pas de suite pour la série ? L'étonnante confession d'Emmy Raver-Lampman

Pas de saison 3 pour Umbrella Academy ?

Cet été, Netflix a mis en ligne la saison 2 d'Umbrella Academy. Un retour qui était très attendu des fans et qui nous a offert de nombreux moments mémorables, avec notamment un final bluffant et prometteur pour la suite de cette histoire. Mais justement, la série est-elle réellement assurée de revenir sur la plateforme ?

A priori, la réponse est... "pas encore". Emmy Raver-Lampman - l'interprète de Allison, l'a en effet confié dans le podcast Movies That Changed My Life, rien ne semble acté pour le moment, "J'aimerais en savoir plus [sur l'avenir de la série]. Mes doigts sont croisés [pour un renouvellement]." Puis, la comédienne l'a précisé, elle n'est au courant de rien, "Honnêtement, on retient tous notre souffle, comme vous".

Le créateur ne compte pas s'arrêter

Une confession qui a de quoi surprendre mais qui, heureusement, ne devrait pas être annonciatrice d'une mauvaise nouvelle. Là où Netflix n'a pas encore pris de décision officielle concernant la série et a même été contrainte d'annuler certaines séries, la faute aux conséquences économiques du Covid, l'équipe créative d'Umbrella Academy est consciente du succès de la saison 2 (elle était dans le top 10 des oeuvres les plus regardées en juillet/août) et travaille donc déjà sur une saison 3.

Il y a quelques semaines, Steve Blackman - le créateur de cette fiction adaptée des comics de Gerard Way, teasait même quelques évolutions à venir, "Ils sont tous en train de grandir et j'aime à penser que, alors qu'on avance, leurs pouvoirs évoluent. Ils apprennent de nouvelles choses (...) Ils vont peut-être même découvrir dans le futur que leurs pouvoirs sont plus forts quand ils sont ensemble". De quoi comprendre que personne n'a vraiment l'intention de s'arrêter là, ce qui pourrait motiver le site de streaming à poursuivre l'aventure.

Au final, ce que l'on peut véritablement retenir de cette révélation d'Emmy Raver-Lampman, c'est que le tournage de cette potentielle saison 3 est encore très (très) loin de débuter. Et ça, c'est pas cool.