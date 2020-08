Umbrella Academy saison 3 : un changement chez les personnages teasé par le créateur

Ça s'annonce compliqué pour la Umbrella Academy dans la potentielle saison 3 de la série. A la fin de la saison 2, alors qu'ils revenaient des années 60, Luther (Tom Hopper), Allison (Emmy Raver-Lampman), Vanya (Ellen Page), Klaus (Robert Sheehan), Diego (David Castañeda) et Cinq (Aidan Gallagher) se retrouvaient en 2019, au lendemain de l'apocalypse qui n'a pas eu lieu. Sauf que leur père Reginald Hargreeves (Colm Feore) n'était pas mort et que Ben (Justin H. Min), lui aussi, était bien vivant et membre de la Sparrow Academy. Les fans ont déjà des théories sur la saison 3 de Umbrella Academy et le créateur a déjà donné des pistes. Il pourrait aussi y avoir des évolutions... dans les pouvoirs des personnages.

Des pouvoirs plus puissants à venir ?

Selon Steve Blackman qui est le créateur de Umbrella Academy, nous ne sommes pas au bout de nos surprises et les personnages non plus. S'ils possèdent déjà des pouvoirs badass comme la force de Luther ou bien la rumeur d'Allison, il se pourrait que ces pouvoirs soient encore plus puissants dans la possible saison 3 qui pourrait aussi (enfin) révéler les raisons de la mort de Ben. "Ils sont tous en train de grandir et j'aime à penser que, alors qu'on avance, leurs pouvoirs évoluent. Ils apprennent de nouvelles choses (...) Ils vont peut-être même découvrir dans le futur que leurs pouvoirs sont plus forts quand ils sont ensemble" a teasé le créateur à The Wrap.

Et pour une fois, les personnages ne devraient pas être séparés au lancement de la saison 3 qui reste encore à confirmer. Dans une interview, Justin H. Min avait laissé entendre que Ben pourrait être le nouvel ennemi de ses frères et soeurs. "Ça va être drôle de jouer une personne qui est vivante, visible et qui peut être vue par tous. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec la Sparrow Academy qui semble être un ennemi dans la potentielle saison 3. C'est super excitant." avait-il déclaré. On a hâte nous aussi.