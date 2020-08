Umbrella Academy saison 3 : les raisons de la mort de Ben bientôt dévoilées ? Le créateur répond

C'est l'un des mystères - toujours sans réponse - de Umbrella Academy : dans la saison 1, on découvrait que l'un des membres du groupe, Ben (ou Numéro Six) est mort des années plus tôt. Son fantôme est bien présent dans la série (il est joué par Justin H. Min) via le pouvoir de Klaus (Robert Sheehan). Même si les fans pensaient que le personnage serait vivant dans la saison 2, ça n'a pas (totalement) été le cas. Toujours fantôme, Ben s'est finalement sacrifié pour empêcher l'apocalypse et disparaissait en sauvant Vanya (Ellen Page). Mais lors du retour des personnages en 2019, on découvrait que Ben était de nouveau vivant. Une révélation qui en a étonné plus d'un !

Va-t-on savoir comment Ben est mort ?

S'il est donc techniquement de nouveau vivant, va-t-on découvrir comment Ben est mort avant le début de l'action de la série dans la suite de Umbrella Academy ? Ce n'est pas impossible ! Le créateur Steve Blackman le rappelle, les raisons de la mort de Ben n'ont pas encore été dévoilées dans les comics de Gerard Way et Gabriel Ba (quatre volumes ont été publiés). "Cette réponse viendra plus tard, avec un peu de chance dans une autre saison si on a de la chance" a confié Steve Blackman au sujet des raisons de la mort de Ben, dans une interview donnée à Inverse.

Le créateur qui a déjà donné des pistes sur la possible saison 3 semble laisser entendre qu'il connaît la réponse à la question que se posent tous les fans mais qu'il ne veut pas la révéler avant les comics. "Je pense que Gerard Way veut garder ça pour lui encore un peu dans les comics. J'essaie de respecter cela. Donc je pense que ce sera plus tard" a-t-il ajouté.