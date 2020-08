Umbrella Academy saison 2 : qui est Aidan Gallagher (Numéro Cinq) ?

Qui est Aidan Gallagher (Numéro Cinq) ?

Saviez-vous qu'Aidan Gallagher n'a que 16 ans (il va avoir 17 ans le 18 septembre prochain) ? Si de nombreux téléspectateurs l'ont découvert en février 2019, alors que la saison 1 de Umbrella Academy débarquait sur Netflix, il a commencé sa carrière à seulement 9 ans dans un épisode de la série Modern Family. Son premier grand rôle est celui de Nicky Harper dans la série télévisée Nicky, Ricky, Dicky et Dawn, diffusée sur Nickelodeon de 2014 à 2018. En plus d'être acteur, il est également chanteur et compositeur. Il a en effet écrit 5 chansons : For You, Time, I Love You et Blue Neon, ainsi que Miss You, qui fut créé avec sa meilleure amie Trinity Rose.