Elliot Page : sa femme Emma Portner réagit à son coming out trans avec amour et soutien

Emma Portner a ainsi apporté amour et soutien à Elliot Page (dont on se demande s'il continuera à jouer Vanya, personnage féminin dans Umbrella Academy). Et l'artiste a aussi demandé aux internautes de respecter leur vie privée, tout en leur rappelant de soutenir les personnes trans. "Je demande également de la patience et de l'intimité, mais aussi que vous vous joignez à moi pour soutenir avec ferveur la vie trans, chaque jour" a-t-elle écrit, avant d'ajouter tendrement à son époux : "L'existence d'Elliot est un cadeau en soi. Brille, doux E. Je t'aime tellement".

Un couple solide

Dans son long message de coming out sur les réseaux, Elliot Page avait annoncé : "Salut les amis. Je veux partager avec vous le fait que je suis trans. Mes pronoms sont il/iel et mon nom est Elliot. Je me sens si chanceux d'écrire ça ici. D'être arrivé à cette étape de ma vie". Mais "la vérité est que, même si je suis profondément heureux en ce moment, j'ai peur des intrusions, de la haine, des 'blagues' et de la violence" avait-il indiqué.

Pour rappel, Elliot Page et Emma Portner s'étaient mariés en 2018. Cela fait donc 2 ans qu'ils se sont dits oui. Un couple heureux et amoureux qui a l'air inséparable, les amoureux postant souvent des photos ensemble ou de leur moitié sur les réseaux. Ils s'étaient rencontrés en 2017 sur Instagram d'après The Cut. Elliot Page avait été impressionné par une danse d'Emma Portner et il avait entamé une conversation avec elle.