Angelina Jolie et Brad Pitt divorcés : il obtient la garde partagée des enfants, elle fait appel

La garde conjointe a été décidée par le juge

Nouveau divorce polémique pour Brad Pitt ! Après son divorce d'avec Jennifer Aniston, alors qu'il était tombé amoureux d'Angelina Jolie, c'est maintenant le divorce d'Angelina Jolie et Brad Pitt qui fait parler. Les ex Brangelina qui s'étaient rencontrés sur le tournage du film Mr and Mrs Smith ont eu droit à une nouvelle décision de justice ce 26 mai 2021. Comme l'ont annoncé TMZ, The Sun et Yahoo Entertainment, la garde des enfants a enfin été décidée par le juge. Et ce sera une garde conjointe de leurs enfants (Pax, Zahara, Shiloh, les jumeaux Vivienne et Knox et Maddox). Enfin, cette décision concerne surtout les 5 enfants mineurs, mais pas Maddox, qui va avoir 20 ans.

Le juge John Ouderkirk a mis des mois avant de prendre sa décision. Pour choisir entre la garde exclusive que voulait Angelina Jolie et la garde conjointe que souhaitait Brad Pitt, il a reçu de témoignages détaillés de personnes ayant passé du temps avec les enfants, mais aussi des témoignages des thérapeutes et des professionnels des services à l'enfance. "Ce procès a duré plusieurs mois et il y avait une tonne de témoins, d'experts, de thérapeutes et d'autres personnes qui ont été avec les enfants et autour d'eux, et la décision s'est basée sur cela" a en effet déclaré une source à Page Six.

Brad Pitt serait "fou de joie", Angelina Jolie serait en colère

Brad Pitt, qui avait très mal vécu son divorce et était apparu très amaigri, "est fou de joie" selon les sources de TMZ. "Brad essayait juste de passer plus de temps avec ses enfants - et il est clair qu'Angie a fait tout son possible pour éviter cela" a assuré une source à Page Six.

Angelina Jolie qui espérait la garde exclusive de leurs enfants avait accusé Brad Pitt de violences conjugales. Et l'actrice avait ensuite fait une demande pour que le juge John Ouderkirk, en charge du divorce, soit récusé. Pourquoi ? Car il a des liens professionnels avec Anne C. Kiley, l'une des avocates de Brad Pitt.

Angelina Jolie a fait appel

Face à cette décision, Angelina Jolie aurait déjà fait appel. "Le juge Ouderkirk a privé Mme Jolie d'un procès équitable, en excluant à tort les preuves relatives à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants, des preuves essentielles à son argumentation" explique ainsi le document qu'elle aurait déposé, et obtenu par l'Associated Press. Le juge "a refusé d'entendre l'avis des adolescents mineurs quant à leurs expériences, leurs besoins ou leurs souhaits quant à leur sort en matière de garde" est-il aussi précisé.

Brangelina étaient en couple depuis 2005, ils s'étaient mariés en 2014 avant de se séparer en 2016. Leur divorce a été prononcé en 2019.