Outer Banks saison 3 : JJ et Kiara en couple ? Les créateurs répondent (SPOILERS)

Les créateurs d'Outer Banks se confient sur la suite pour Kiara et JJ

Et alors que même Madison Bailey et Rudy Pankow, les interprètes de Kiara et JJ, pensent que cette relation amoureuse est possible, les créateurs d'Outer Banks en ont parlé à Entertainment Weekly. Josh Pate a effectivement assuré que la saison 3 de la série Netflix sera "romantique". "C'est une chose que nous avons vraiment aimée dans la saison 1, c'est moins un élément de la saison 2 sur lequel nous voulons vraiment revenir. C'était le plan, une sorte d'architecture des personnages vers l'ouverture de romances dans la saison 3" a-t-il déclaré.

"Nous ne voulions pas non plus simplement rejeter Pope et Kiara, nous avions tout construit et nous voulions laisser cela se dérouler" a expliqué Shannon Burke. Josh Pate a ajouté : "La romance pour ados et le feuilleton pour ados sont une grande partie de la série. Nous voulions explorer la relation Kiara-Pope mais évidemment, nous sommes conscients de ce que les fans pensent de JJ et Kiara".

La relation entre Kiara et JJ, "nous voulions taquiner cela pour la troisième saison" a-t-il assuré, "Nous ne voulions pas le faire immédiatement, mais nous voulons vraiment le faire juste parce que cela nous a pris par surprise, comme la réaction du public à JJ et Kiara et l'enracinement pour cette romance. Nous avons donc été immédiatement ouverts à cela, car cela semble être une idée intéressante à explorer mais nous l'avons en quelque sorte laissé pour la saison 3".