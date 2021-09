Young Royals saison 2 : c'est officiel, la suite est commandée

Le 1er juillet 2021, Netflix mettait en ligne sa nouvelle "série ado" : Young Royals. Le pitch ? Le Prince Wilhelm, membre de la famille royale suédoise, intégrait l'école privée Hillerska après un dérapage qui a fait les gros titres. Une opportunité pour lui de découvrir enfin qui il est, loin des caméras et de la pression familiale. Wilhelm ne s'attendait cependant pas à craquer pour l'un des élèves de l'école, Simon. Même si la série n'avait pas squatté le top 10 des programmes les plus vus sur Netflix, c'était une véritable réussite. Et la plateforme s'en est aperçue !

Young Royals aura bien une saison 2 sur Netflix

C'est donc maintenant officiel : Young Royals aura bien une saison 2 sur Netflix ! L'annonce a été faite ce mercredi 22 septembre 2021 sur les réseaux sociaux. Edvin Ryding (Wilhelm), Omar Rudberg (Simon), Malte Gårdinger (August), Frida Argento (Sara) et Nikita Uggla (Felice) ont annoncé la suite de la série dans une vidéo à voir dans notre diaporama. Pour l'instant, on ne sait pas de combien d'épisodes la saison 2 de Young Royals sera composée mais ils devraient être disponibles en 2022 sur Netflix.

Une chose est sûre, la fin de la saison 1 laissait la porte ouverte à une suite : après la fuite de leur sextape, Wilhelm démentait devant la presse être présent sur les images. Dans la dernière scène, Wilhelm faisait ses adieux à Simon alors que les vacances débutaient. Après la mise en ligne de la saison 1, la créatrice de Young Royals, Rojda Sekersöz, dévoilait être prête pour une saison 2. "La saison 1 se termine sur une situation intéressante. On peut se demander ce qu'il se passe par la suite. Il y a bien de la place pour continuer l'histoire." a-t-elle déclaré à Moviezine.se. On a hâte de voir ça !