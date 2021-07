Young Royals : une saison 2 pour la série de Netflix ? La créatrice est prête

En plus de la nouvelle série hot Sex/Life ou bien des nouveaux épisodes de la saison 2 de Mortel, vous pouvez aussi craquer pour Young Royals sur Netflix. Le pitch ? En Suède, un jeune Prince forcé d'intégrer un internat prestigieux va tomber sous le charme de l'un de ses camarades et va devoir choisir entre l'amour et le devoir.

A la fin de la saison 1, Wilhelm (Edvin Ryding) découvrait qu'August (Malte Gårdinger) était à l'origine de la fuite de sa sextape avec Simon (Omar Rudberg). L'ado décidait de mentir à la presse et de dire que ce n'était pas lui qu'on pouvait apercevoir sur la vidéo. Dans la dernière scène, Wilhelm et Simon semblaient se dire adieux alors que les vacances débutaient. Une fin ouverte qui pourrait évidemment avoir une suite.

La créatrice n'est pas contre une saison 2 de Young Royals

Pour l'instant, Netflix n'a pas officiellement commandé de saison 2 pour Young Royals. La série est dans le top 10 des programmes les plus suivis sur la plateforme dans le monde mais ne s'est (pour l'instant) pas haussée dans le top 10 en France. Pour autant, rien n'est impossible concernant une possible suite pour la série. Si elle avoue ne pas avoir été contactée par Netflix et qu'il n'y a "rien de concret" pour une suite pour le moment, la créatrice de Young Royals, Rojda Sekersöz, a confié qu'elle était prête pour donner de nouveaux épisodes à la série. "La saison 1 se termine sur une situation intéressante. On peut se demander ce qu'il se passe par la suite. Il y a bien de la place pour continuer l'histoire." a-t-elle assuré à Moviezine.se.

La fin de la saison 1 laisse en effet la porte grande ouverte à une suite. Est-ce la fin entre Wilhelm et Simon ? Le jeune prince héritier va-t-il assumer son homosexualité ? Sara (Frida Argento) va-t-elle devenir la nouvelle hit girl ? On espère avoir les réponses à toutes ces questions !