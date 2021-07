Mortel saison 2 : les acteurs aimeraient-ils avoir les mêmes pouvoirs que Sofiane et Victor ? (Itw)

Après sa saison 1 réussie, Mortel dévoile aujourd'hui sa saison 2 sur Netflix. Dans cette suite, Obé (Corentin Fila) revient menacer Sofiane (Carl Malapa), Victor (Nemo Schiffman) et Luisa (Manon Bresch) en prenant possession du corps de Reda (Sami Outalbali). Son but ? Contrôler un maximum de lycéens afin de créer une armée pour semer le chaos. Sofiane, Victor, sorti de l'hôpital psychiatrique, et Luisa n'ont alors pas d'autres choix que de réactiver leurs pouvoirs. En bref, la saison 2 de Mortel est à ne surtout pas manquer !

Carl Malapa et Nemo Schiffman en interview

Avant sa sortie sur la plateforme de streaming, PRBK a eu l'occasion d'interviewer Carl Malapa et Nemo Schiffman. On leur a proposé notre format "Match ou Next", mais en mode spécial pouvoirs. Par exemple, aimeraient-ils devenir invisibles ? Communiquer avec les esprits ? Contrôler Netflix pour avoir des séries en avance ? Ou même avoir les mêmes pouvoirs que leurs personnages Sofiane et Victor ? Les deux acteurs de Mortel se sont parfaitement prêtés au jeu et nous ont offert quelques moments assez drôles. Vous allez notamment découvrir que Carl Malapa a des buts bien précis dans la vie !

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.