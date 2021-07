Mortel saison 2 : faut-il regarder la suite de la série française de Netflix ?

Une saison 2 encore plus mortelle !

L'arrivée de Mortel sur Netflix a été une très bonne surprise pour un grand nombre de personnes. Au départ, la série française, créée par Frédéric Garcia, a reçu des critiques à cause de son affiche, jugée peu convaincante à l'époque, mais elle a rapidement fait changer d'avis aux haters. Pour preuve, ils ont été convaincus par la saison 1 à tel point que Netflix a décidé d'offrir une saison 2 à Mortel ! La suite a mis plus de temps que prévu à arriver, à cause de la crise sanitaire, mais elle est aujourd'hui dispo sur la plateforme et honnêtement, vous ne risquez pas d'être déçus.

La suite est tout aussi intrigante et explosive que la saison 1. Le changement au niveau de la réalisation et de l'histoire est assez réussi : on a l'impression de passer au niveau supérieur en terme de magie vaudou, comme si elle avait grandi en même temps que les personnages, Sofiane (Carl Malapa), Luisa (Manon Bresch) et Victor. On remarque surtout un côté plus dark, plus poussé que dans la saison 1, ce qui n'est pas déplaisant. Vous allez notamment découvrir un Victor encore plus flippant, comme Obé. Cette nouveauté confirme clairement les talents d'acteur de Nemo Schiffman. Les acteurs de Mortel saison 2 sont d'ailleurs tous très convaincants.