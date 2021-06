Sex/Life : Sarah Shahi raconte le tournage et la préparation des scènes de sexe

La température ne redescend pas sur Netflix ... Après la saison 4 très (très) sexy d'Elite ou bien la série polonaise Sexify et en attendant la saison 3 de Sex Education, la plateforme a dévoilé ce vendredi 25 juin une autre série qui donne chaud. Dans Sex/Life, on suit Billie, une mère au foyer dont la vie va être bouleversée quand son mari Cooper va découvrir qu'elle tient un journal où elle revit ses expériences passées avec son ex, Brad. Quand ce dernier revient dans sa vie, Billie se retrouve au centre d'un triangle amoureux très dangereux.

Des scènes de sexe compliquées pour Sarah Shahi

Contrairement à Phoebe Dynevor ou aux stars d'Elite qui n'étaient pas stressées face aux scènes intimes, Sarah Shahi confie n'avoir pas vécu les meilleurs moments de sa vie en se déshabillant devant les caméras. L'actrice de 41 ans qu'on a pu voir précédemment dans Person of Interest ou The Rookie confie à Haute Living : "Les scènes de sexe sont toujours très stressantes. Je veux dire, j'étais tremblante plus souvent que le contraire". Et d'ajouter auprès de TVLine : "J'étais une boule de nerf car c'est un rôle chargé d'émotion et il y a un certain nombre de scènes nues et de scènes de sexe en plus des scènes émouvantes."

Pour préparer ces scènes, l'actrice ainsi que ses partenaires à l'écran ont travaillé avec une coordinatrice d'intimité comme ce fut aussi le cas sur le tournage de Bridgerton. Une étape très importante puisqu'elle permet de chorégraphier les scènes et de respecter les limites de chacun. "Nous pouvions dire : 'D'accord, tu sais, ça ne me dérange pas si tu touches le côté gauche de mon sein mais je ne veux pas que tu mettes toute ta main sur mes seins' (...) Nous avons eu des conversations très sérieuses. Pour moi, il y avait des détails super importants auxquels il fallait que je fasse attention avec chaque homme avec qui j'ai partagé des scènes intimes" explique la star à Haute Living. Une chose qui aussi permis à Sarah Shahi d'être un peu plus à l'aise devant les caméras. "Faire attention aux détails m'a permis d'être plus focus sur la prestation, sur l'histoire et moins focalisée sur le fait que j'étais nue devant au moins 75 personnes." ajoute la star.