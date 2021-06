Young Royals : faut-il regarder la série suédoise de Netflix ? Notre avis sans spoiler

Une série royale

Le 21 juin 2021, Franz de Bavière devenait le premier membre d'une famille royale à faire officiellement son coming out... à 87 ans. Coïncidence, un peu plus d'une semaine après, Netflix dévoile sa série Young Royals qui, justement, s'intéresse à un jeune Prince partagé entre le devoir et son histoire d'amour avec un garçon. L'histoire de Young Royals commence avec un scandale : après une bagarre filmée par les caméras, le jeune Wilhelm doit se faire un peu oublier. Sa mère, la reine de Suède, décide alors de l'inscrire dans une école privée sélective où l'élite de la nation étudie et où il retrouve son cousin, August. Wilhelm ne va pas craquer pour une jeune fille issue de l'aristocratie mais pour Simon, un étudiant boursier.

Sur le papier, Young Royals peut nous faire penser à un mix entre Elite et Gossip Girl avec une touche à la The Crown. Dans les faits, elle n'est rien de tout ça. Et n'a surtout rien à envier à sa grande soeur espagnole. Au contraire, là où Elite enchaîne les intrigues improbables et les coucheries à tour de bras, Young Royals préfère se concentrer sur ses personnages, sur leurs sentiments en perpétuelle évolution et sur les dilemmes auxquels ils font face. Elle se rapproche donc plus de Love, Victor (dont la saison 2 est en cours de diffusion sur Disney+), l'humour en moins mais avec des moments d'émotions plus poussés, plus authentiques aussi.

Sans aucune superficialité, Young Royals nous emporte en quelques minutes dans son univers et dans l'intimité de Wilhelm alors que sa vie va être bouleversée par ses sentiments naissants mais aussi par un autre événement qui va tout changer pour lui (on n'en dira pas plus pour éviter les spoilers). En première ligne, Edvin Ryding incarne avec brio le jeune Prince peu sûr de lui. On aime aussi le fait que la production ait choisi de vrais ados. Pas ici de peau ou de corps parfaits comme dans Elite. De quoi rajouter encore plus d'authenticité à l'histoire.