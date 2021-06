Love Victor saison 2 : ce qui vous attend dans la suite de la série

Sorti en 2018 au cinéma, le film Love, Simon adapté d'un roman de Becky Albertalli avait enchanté le public et la critique en racontant le parcours de Simon (Nick Robinson), un jeune ado gay. L'histoire n'a pas eu de suite au cinéma mais un spin-off, Love Victor, a été lancé en juin 2020 aux Etats-Unis puis en février dernier via Disney+ en France. Victor, joué par Michael Cimino, qui confiait avoir reçu des menaces de mort à cause de son rôle, nouvel élève au lycée de Creekwood, échangeait avec Simon alors qu'il tentait de comprendre sa sexualité. A la fin de la saison 1, le héros de la série décidait de faire son coming-out auprès de sa famille.

Un coming-out compliqué pour Victor

Comme le montrait la bande-annonce de la saison 2 de Love Victor, ce coming-out ne sera pas forcément facile pour Victor et ses proches. Si tout se passera plutôt bien au lycée - malgré quand même quelques obstacles - Victor va se confronter à ses parents et notamment à sa mère, Isabel (Ana Ortiz), très croyante. Son père, Armando (James Martinez), va de son côté se rendre à un groupe de soutien et croiser un visage connu de ceux qui ont vu Love, Simon (on n'en dira pas plus pour éviter les spoilers). Le chemin sera donc encore semé d'embûches pour Victor, même si sa relation avec Benji (George Sear) sera au beau fixe.

A chacun son heure de gloire

Le plus de cette saison 2 de Love, Victor, c'est qu'elle ne s'intéresse pas seulement au personnage principal. Les autres ont aussi l'occasion de briller. Vous allez par exemple en apprendre plus sur Felix (Anthony Turpel) et sur sa mère. Les épisodes vont aussi explorer les doutes et les relations de Mia (Rachel Naomi Hilson), Lake (Bebe Wood) ou encore Andrew (Mason Gooding).