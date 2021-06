Love, Victor : Michael Cimino menacé de mort à cause de son rôle, il se confie

Enfin ! Après des mois de teasing, c'est ce vendredi 18 juin 2021 que Disney+ débutera la diffusion de la saison 2 de Love, Victor. Un retour très attendu des fans, mais également de Michael Cimino, son comédien principal. Interrogé par le magazine Attitude, il a rappelé son amour pour ce rôle et le message de tolérance de la série, "C'est un honneur de pouvoir jouer Victor, et une grande responsabilité. Je l'ai abordé avec l'intention la plus pure afin de l'incarner correctement. Je me suis imposé un niveau très élevé pour m'assurer que tout le monde se sente représenté dans cette série".

Michael Cimino au centre des critiques pour son rôle de Victor

Malheureusement, son exigence envers lui-même et son travail sur la série ne sont pas toujours bien accueillis. Michael Cimino l'a confessé, jouer un personnage gay en tant qu'hétérosexuel l'a placé au centre des critiques de tous les côtés, "Je me doutais que cela allait arriver, j'ai reçu beaucoup de commentaires homophobes. Mais je n'aurais jamais pensé que ça serait aussi venu de ma propre famille. Certains m'ont approché pour me dire, 'Tu étais tellement cool avant, maintenant tu fais tellement gay'".

Des remarques aussi violentes qu'idiotes qui sont heureusement à chaque fois balayées d'un revers de main par l'acteur. Il l'a en effet précisé, il ne se laisse jamais atteindre par de telles insultes, "Je mets ça sur le compte de l'ignorance. Les gens sont en quelque sorte programmés et ne sont pas toujours poussés à évoluer et passer au-delà de ça". Michael Cimino l'a ensuite rappelé, il profite également de ces critiques pour tenter d'éduquer ces personnes, "Il n'y a rien de mal à être gay. J'approche toujours ces remarques en disant, 'Ce sont des personnes normales qui ne cessent de lutter alors qu'elles ne le devraient pas.'"

L'acteur menacé de mort

Mais le plus surprenant, c'est que les insultes et commentaires haineux peuvent également provenir d'une partie de la communauté LGBTQ+. Là où Michael Cimino donne son maximum afin de faire entendre les messages importants de Love, Victor, le comédien - en raison de sa sexualité, est devenu la cible de certaines personnes.

"J'ai reçu quelques critiques de la part de la communauté LGBTQ+ en raison de mon casting pour ce rôle", a-t-il dans un premier temps confié, avant de révéler, "J'ai également reçu des menaces de mort, ce qui est horrible". Néanmoins, il l'a assuré, rien de tout cela ne lui donnera l'envie d'abandonner la série, "Elle est tellement importante pour moi. Les messages de haine, je me doutais qu'ils allaient venir, peu importe mon niveau à l'écran".

La saison 2 de Love, Victor débutera le 18 juin sur Disney+ et Michael Cimino compte bien nous surprendre et nous émouvoir encore une fois.