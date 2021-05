Love Victor saison 2 : la bande-annonce qui tease de l'amour et des tensions

Lancée aux Etats-Unis en juin 2020 pour le mois des fiertés, la saison 1 de Love Victor a aussi passionné les abonnés de Disney+. Le lancement de la section Star de la plateforme a permis aux Français de découvrir la série, spin-off du film Love, Simon. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faudra pas attendre très longtemps avant de voir la saison 2 de Love Victor.

La saison 2 de Love Victor se dévoile

Avant l'arrivée de la bande-annonce en VF, c'est Hulu (qui diffuse la série aux US) qui a publié les premières images de la saison 2 de Love Victor. De quoi en découvrir un peu plus sur ce qui nous attend... et ce ne sera pas facile pour Victor (Michael Cimino qui s'était confié sur son rôle en interview). S'il va assumer sa relation avec Benji (George Sear) au lycée, sa famille ne va pas très bien réagir à son coming-out, notamment sa mère Isabel (Ana Ortiz). Mais Victor ne sera pas le seul à faire face à des challenges. On va aussi en découvrir plus sur son meilleur ami Felix (Anthony Turpel) puisque sa mère, jouée par Betsy Brandt, sera de la partie.

Également au programme ? Les premières expériences sexuelles de Victor mais aussi de Felix. "La saison 2 va parler des premières relations, des premières expériences sexuelles, toutes les choses que vivent les adolescents mais vues sous le regard d'un personnage gay. C'est une chose qu'on voit rarement à la télévision. Notre monde va s'agrandir." avait confié le showrunner Brian Tanen dans une interview donnée à Gay Times.

Découvrez la bande-annonce de la saison 2 de Love Victor dans notre diaporama. L'épisode 1 sera dispo le 18 juin sur Disney+ en France.