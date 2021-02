Star débarque sur Disney+ : catalogue, accès, prix... Toutes les infos indispensables

Le catalogue de Disney+ était déjà bien chargé entre les films cultes de Disney et Pixar, les séries originales dont The Mandalorian et WandaVision ou encore les séries cultes de Disney Channel comme Hannah Montana ou Les Sorciers de Waverly Place. En tout, ce sont 6000 heures de programmes qui étaient déjà accessibles sur la plateforme lancée en avril dernier en France. Avec Star, Disney+ va proposer encore plus de contenus dédiés aux jeunes adultes et adultes.

Comment accéder à Star ?

Si vous êtes abonnés à Disney+, vous aurez automatiquement accès à Star dès ce mardi 23 février. Il ne s'agit en effet pas d'une option : tous les abonnés pourront découvrir cet univers et vous ne pouvez pas choisir d'y souscrire (ou pas). Il vous faudra cependant configurer votre profil (et ceux associés à votre compte) pour autoriser ou non l'accès aux contenus Star (on vous en reparle plus bas). Sans cette manipulation, votre profil est considéré comme un "14 ans et plus" et donc sans accès à Star, mais vous pouvez basculer à tout moment pour accéder aux contenus du nouvel univers de la plateforme.

Combien ça va coûter ?

L'arrivée de Star va modifier le coût de l'abonnement à Disney+ mais uniquement pour les nouveaux abonnés. Si vous avez pris un abonnement annuel à Disney+ avant le 23 août 2020, vous n'aurez pas d'augmentation lors de votre prochain renouvellement. Si vous vous êtes abonnés avant le 23 février, le tarif sera maintenu au prix actuel, à savoir 6,99 euros par mois, pendant 6 mois puis passera à 8,99 euros par mois soit 2 euros de plus. Si vous vous abonnés dès le 23 février, vous paierez donc 8,99 euros par mois ou 89,99 euros par an pour la totalité des services Disney+ incluant jusqu'à 7 profils avec 4 écrans en simultané.

Quelles séries et films pourra-t-on voir ?

Star arrive avec 3800 heures de contenus (eh oui, rien que ça). La catalogue sera donc bien chargé avec notamment des intégrales de séries cultes comme How I Met Your Mother, X-Files, Buffy contre les vampires, Prison Break, Desperate Housewives, Lost, Scrubs et des saisons de Modern Family (saison 1 à 8), Grey's Anatomy (saison 1 à 15) et bien d'autres ! Côté films, vous pourrez retrouver des sagas cultes comme Alien et des films tout aussi appréciés comme Pretty Woman, Titanic ou les films récents 3 Billboards et Le crime de l'Orient Express. Tous les programmes seront proposés en VOST et en VF.

On n'oublie pas non plus les séries Star Originals encore inédites en France. Elles seront diffusées au rythme d'un épisode chaque semaine. Il s'agit de Love, Victor (le spin-off en série du film Love, Simon), la série Big Sky avec Ryan Phillippe, la série d'animation Solar Opposites, co-crée par Justin Roiland (à qui l'on doit Rick et Morty) et Helstrom basée sur un comics Marvel.

Verra-t-on des programmes français ?

Oui ! En plus des séries américaines, Star va proposer des séries françaises comme Fais pas ci, fais pas ça, Clem, Les Bracelets rouges, Profilage et prochainement Je te promets, actuellement diffusée sur TF1. Des films seront aussi disponibles, comme The Artist avec Jean Dujardin, et Jappeloup avec Guillaume Canet. La plateforme va même produire des séries originales françaises, dont une série documentaire sur Soprano.

Comment empêcher les enfants d'y accéder ?

Disney+ étant une plateforme familial, Star arrive avec une nouveauté : le contrôle parental. Le détenteur du compte peut donc configurer chaque profil pour lui donner ou non l'accès aux contenus de Star selon l'âge choisi (6 ans et plus, 9 ans et plus, 12 ans et plus, 14 ans et plus, 16 ans et plus, 18 ans et plus). Pour encore plus de sécurité, vous pouvez aussi protéger les profils ayant accès à Star avec un code PIN qui vous sera demandé à chaque connexion.