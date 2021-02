Disney+ : voici les premières séries françaises originales à venir

Alors que l'on retrouve déjà plus de 6600 heures de contenus sur Disney+, la catalogue de la plateforme s'étoffe avec l'arrivée de Star, son nouvel univers. Il sera lancé le 23 février prochain et le catalogue des programmes disponible fait rêver. Au total, ce sont 3800 heures de contenus dont une quarantaine de séries qui rejoignent la plateforme pour notre plus grand bonheur. Si Disney+ est déjà passée à la vitesse supérieur en matière de programmes originaux aux Etats-Unis (elle a annoncé en décembre de nombreux projets Star Wars mais aussi des séries Pixar et Disney, sans parler des contenus autour de Marvel), elle stagnait encore du côté européen. Mais ça va changer en 2021.

Les premières séries françaises originales de Disney+

Comme Netflix qui a produit plusieurs séries originales françaises dont Plan Coeur, Family Business ou plus récemment Lupin, qui a cartonné dans le monde, Disney+ a déjà lancé la production de plusieurs séries originales françaises à venir prochainement sur la plateforme. Quatre projets sont déjà dans les cartons et certains sont même en tournage, bien que le casting n'ait pas été dévoilé pour le moment. Les projets en cours :

Soprano, à la vie à la mort (titre non définitif) : cette série documentaire composée de 6 épisodes de 35mn reviendra sur la carrière du chanteur et sur ses amis. Des débuts du chanteur jusqu'à sa tournée des stades en 2022, les épisodes raconteront comment Soprano a accédé au succès. Le titre sera dispo sur Star.

Oussekine : créée par Antoine Chevrollier (réalisateur ayant participé aux séries Baron Noir et Le Bureau des légendes), cette série en quatre épisodes reviendra sur la mort de Malik Oussekine, un jeune homme victime, le 5 décembre 1986, de violences policières et dont le décès avait marqué la société à cette époque. Aucune série n'a traité de cette affaire et ce sera l'occasion de mettre en avant le combat de sa famille pour obtenir la justice. Elle sera disponible sur Star.

Parallèles : la série à venir sur Disney+ sera centrée sur quatre ados qui vont être propulsés dans des dimensions parallèles. Ils vont devoir découvrir comment ils sont arrivés là et comment rentrer chez eux.

Week-end Family : on y suit une famille recomposée avec le père, ses filles, ses ex... et sa nouvelle petite amie. Elle sera disponible sur Disney+.

Des créations européens à venir

En plus de la France, Disney+ va aussi miser sur des productions originales européennes venant d'Italie, d'Allemagne ou encore des Pays-Bas. Voici les premières projets :

The Good Mothers (Italie) : cette future série Star inspirée de faits réels raconte l'histoire d'une jeune procureure qui va devoir mettre en prison les membres de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise.

Boris (Italie) : la suite de la série qui a été diffusée entre 2007 et 2010. Elle raconte les coulisses d'une série médicale à petit budget et sera dispo sur Star.

Ignorant Angels (Italie) : inspiré du film Tableau de famille, on suit le parcours d'Antonia qui, après la mort de son mari, apprend qu'il était en couple avec un homme, Michele. Elle va se rapprocher de lui. A venir sur Star.

Sam - The Saxon (Allemagne) : adaptée d'une histoire vraie, Sam - The Saxon raconte l'histoire du premier policier noir d'Allemagne de l'Est et sera mise en ligne sur Star.

Sultan City (Allemagne) : également en préparation pour Star, elle est centrée sur une veuve qui découvre que son mari, assassiné, était à la tête d'une organisation criminelle. Elle va décider de lui succéder avec ses filles.

Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas) : un documentaire inédit sur le Feyenoord Rotterdam, célèbre club de football.