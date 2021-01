WandaVision : faut-il regarder la première série Marvel de Disney+ ?

Une série audacieuse qui ne ressemble pas à un film Marvel

Dès les premières minutes, WandaVision a de quoi déstabiliser les fans de Marvel. D'abord car, si vous vous souvenez bien des derniers films Avengers, le pitch de la série est improbable. Souvenez-vous, dans Avengers : Infinity War sorti au cinéma en 2018, Vision mourrait et deux fois : il était d'abord tué par la Sorcière Rouge qui détruisait la gemme de l'âme puis par Thanos qui, utilisant la gemme du temps, revenait dans le temps et lui volait la pierre, le tuant instantanément.

Ensuite, et c'est certainement l'une des plus grandes réussites de la série, car WandaVision prend une direction totalement opposée à celle que l'on attendait en devenant une sitcom old school à la Ma Sorcière Bien Aimée, en noir et blanc. Alors que Wanda et Vision mènent leur petite vie, le spectateur et les personnages comprennent rapidement que quelque chose ne tourne pas rond. Un sentiment qui sera confirmé avec de courtes scènes, au fil des épisodes. Un choix à applaudir et qui prouve qu'un genre si marqué comme celui des super-héros peut encore nous surprendre et que leurs histoires peuvent être racontées autrement que ce que l'on a pu voir au cinéma depuis le premier Iron Man.

Si elle débute comme une sitcom, WandaVision joue surtout sur le tragi-comique. Comique de par son format et ses nombreuses blagues, tragique car on sent très rapidement que quelque chose de plus grand, et de beaucoup moins positif, se joue en coulisses. Un équilibre qui permet aux acteurs de montrer l'étendu de leur talent. Souvent dans l'ombre lors des précédents films Avengers car pas aussi importants que Thor, Captain America, Iron Man ou même Spider-Man, Wanda et Vision mais surtout Elizabeth Olsen et Paul Bettany ont l'occasion de briller. Leur alchimie est indéniable et on aime les voir explorer un genre plus léger qu'à l'accoutumé.

Le format n'est pas pour rien dans la réussite de la série : avec des épisodes de 30 minutes, plus condensés, il est plus facile de ne pas perdre le spectateur en cours de route. On a en tout cas été scotché devant notre télé du début à la fin des trois premiers épisodes et, à la fin du visionnage, on ne voulait qu'une chose : la suite.

En bref : WandaVision prouve que Marvel peut encore nous surprendre. Avec sa narration inattendue, à la fois drôle et dramatique, elle fait de deux personnages encore peu explorés de véritables stars et permet aux acteurs de briller. WandaVision ouvre de la meilleure des façons le bal des shows Marvel à venir. Espérons que les nombreuses séries prévues auront son audace qui est sans doute sa plus grande force.