Faucon et le Soldat de l'hiver : la série de Disney+ sera "comme un film Marvel de 8h"

En plus de séries Star Wars, Disney+ prépare activement des séries adaptées de l'univers Marvel afin de compléter son catalogue. Et parmi les projets en question, il y a celui d'une mini-série centrée sur les aventures du Faucon et du Soldat de l'Hiver, tous les deux aperçus aux côtés de Captain America au cinéma. Et pour l'occasion, les acteurs Anthony Mackie et Sebastian Stan seront bien évidemment de retour à l'écran.

Une mini-série digne du MCU

Une bonne nouvelle ? A priori, les fans du MCU devraient effectivement en prendre plein les yeux. Tandis que le budget de cette série est estimé à 150 millions de dollars, ce qui est tout simplement énorme (à titre de comparaison, la saison 8 de Game of Thrones a coûté 90 millions de dollars), Anthony Mackie - interrogé par Variety, a confirmé que le résultat sera à la hauteur de toute la franchise cinématographique.

"Cette série n'est pas différente des films. Il y a le même groupe de personnes venues ici pour tout donner afin que cela fonctionne. Et même, tout ce qui concerne les cascades... c'est d'un tout autre niveau" a-t-il ainsi déclaré avec enthousiasme. L'interprète de Sam Wilson l'a tout simplement promis, "On a tourné la série comme on tournerait un film".

La série ? Un film de 8 heures

De simples paroles en l'air balancées pour la promo ? Il faudra bien évidemment attendre le résultat final pour le savoir, mais l'acteur semble plutôt serein. Selon lui, c'est toute une partie de l'industrie qui serait impressionnée par les moyens mis en place ici, "Tous ceux qui ont déjà bossé à la télé avant nous ont dit, 'Je n'ai jamais travaillé sur une série comme ça'."

Bien évidemment, Anthony Mackie n'a rien dévoilé des intrigues/twists à venir, mais il a tout de même précisé, "La façon dont nous avons tourné, c'était vraiment comme si nous tournions un film qui allait ensuite être découpé pour en faire une série. Donc au lieu d'un film de deux heures, c'est un film de six à huit heures". Reste désormais à espérer que le résultat sera digne d'un Captain America 2 plutôt que d'un Thor 2, autrement ces 6 à 8 heures risquent d'être très (très) longues...