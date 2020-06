Star Wars : la série sur Obi-Wan Kenobi ? Ewan McGregor très excité par la technologie à venir

Ewan McGregor excité par sa série Star Wars

Le film Star Wars IX - L'Ascension de Skywalker avait peut-être pour objectif de conclure la saga Skywalker au cinéma, mais cela ne signifie pas que cet univers est terminé. Bien au contraire, cela a récemment été confirmé, Disney+ prépare déjà une nouvelle série centrée cette fois-ci sur Obi-Wan Kenobi. Et sans surprise, Ewan McGregor en profitera donc pour reprendre son rôle tenu initialement dans les Episodes I, II et III de la franchise.

Un projet qui intrigue énormément de fans (que racontera cette série ? peut-on s'attendre à voir Dark Vador apparaître ? à quelle période précise se situera l'intrigue ?), et qui excite le comédien. Invité dans l'émission Take a Break de ACE Universe, il a en effet révélé, "Je pense que je vais apprécier cette expérience encore plus que durant les films".

Une nouvelle technologie impressionnante

Une déclaration surprenante au premier abord, mais finalement logique. Ewan McGregor l'a ensuite rappelé, "Pour la prélogie, il n'y avait que des fonds verts ou bleus et c'était difficile de s'imaginer les décors". Or, on le sait désormais, grâce à The Mandalorian une nouvelle technologie a été perfectionnée afin de remplacer ces fonds colorés par un écran en temps réel, disposé derrière de véritables décors [voir ici].

Et visiblement, l'acteur a hâte de pouvoir découvrir cette technologie en action, "Les choses ont tellement évolué aujourd'hui. Beaucoup de choses que vous voyez à l'écran sont ce que l'on peut voir sur le plateau. Sur The Mandalorian, ils utilisent un incroyable écran, c'est vraiment impressionnant." Un détail pour certains, mais une véritable nécessité pour n'importe quel comédien selon lui, "Cela vous donne la sensation d'être sur place, cela apporte un sentiment de réalité aux acteurs. Et je crois qu'on utilisera cette technologie sur notre série."

En espérant tout de même que les créateurs ne concentreront pas tous leurs efforts sur cette technologie au risque d'oublier de s'intéresser aux scénarios. The Mandalorian nous a déjà fait le coup.