Star Wars 9 : 10 questions qu'on se pose toujours après L'Ascension de Skywalker

7. Comment Finn n'a-t-il pu pas voir qu'il y avait deux vaisseaux ?

L'un des moments chocs - mais en fait pas tellement - est la "mort" de Chewbacca. Dans la première portion du film, Rey se retrouve face à Kylo Ren et ils se battent via la Force pour empêcher un vaisseau de décoller, vaisseau dans lequel est censé se trouver Chewbacca. Sauf que Rey découvrait qu'elle possédait un pouvoir que l'on retrouve uniquement chez les Sith les plus puissants : les éclairs de Force et faisait exploser le vaisseau en question. Sauf que surprise, il y avait en fait deux vaisseaux et Chewie n'était pas à bord de celui qui a explosé. On se cotise pour acheter des lunettes à Finn ?

8. Qui étaient les Chevaliers de Ren ?

On nous l'avait promis : Star Wars 9 allait introduire les Chevaliers de Ren, des guerriers Sith menés par Kylo Ren, mais aperçus uniquement dans un très court flashback dans Le Réveil de la Force. Censés être très badass, ils se faisaient dégommer en moins de temps qu'il ne faut par le dire par Ben Solo à la fin du film et n'ont pas servi à grand chose dans le film. Mais qui étaient-ils ? On milite pour une spin-off !