Faucon et le Soldat de l'hiver : la série de Disney+ sera très différente des films de Marvel

Si tout va bien, Disney+ - qui débarquera le 24 mars en France, mettra prochainement en ligne la série Faucon et le Soldat de l'hiver centrée sur les deux membres des Avengers portés par Anthony Mackie et Sebastian Stan. A l'heure actuelle, on ne sait pas encore grand chose à son sujet, mais l'interprète du meilleur pote de Steve Rogers a profité d'une interview accordée à ET pour livrer ses premières impressions.

Une série différente du MCU

Premièrement, le comédien l'a assuré, cette fiction ne ressemblera pas aux films Marvel. A travers la série, les créateurs s'amuseront à nous proposer une vision inédite et plus aboutie des héros : "On en vient à faire des choses avec ces personnages que nous n'avions encore jamais vraiment eu l'opportunité de faire auparavant [au sein du MCU]. On les emmène dans des directions aussi nouvelles que différentes".

Un concept prometteur tant les personnages n'étaient jamais vraiment exploités au cinéma malgré les attentes autour, qui permet aux acteurs de vivre leur meilleur vie sur les plateaux. Sebastian Stan l'a ensuite confié, "on s'amuse beaucoup. C'est impossible de ne pas se marrer avec Anthony. Bon parfois j'aimerais vraiment le tuer, mais autrement..."

A défaut de nous offrir du contenu original, Disney+ utilisera (enfin) à bon escient les personnages de Marvel. Yeah.