Love Victor saison 2 : les premières infos sur la suite de la série

Lancée en France en février avec l'arrivée de Star, le nouvel univers de Disney+, Love Victor se termine ! Dans l'épisode 10, Victor (Michael Cimino qui s'est confié sur son rôle) et Benji (George Sear) s'avouaient leurs sentiments et s'embrassaient mais Mia (Rachel Hilson) assistait à ce baiser et découvrait donc la vérité. A la fin de l'épisode, Victor dévoilait son homosexualité à ses parents. La saison 1 se terminait d'ailleurs sur un cliffhanger puisqu'on ne voyait pas la réaction d'Armando (James Martinez) et Isabel (Ana Ortiz). On vous rassure, une saison 2 est bien en approche.

La date de sortie de la saison 2 de Love Victor

La date de sortie de la saison 2 de Love Victor est déjà planifiée... aux Etats-Unis ! La suite de la série arrivera le 11 juin prochain sur Hulu, une plateforme qui n'existe pas chez nous. Pour l'instant, on ne sait pas si Disney+ mettra les épisodes à disposition en même temps en France mais cela semble probable.

De nouveaux acteurs au programme

La saison 2 de Love Victor accueillera de nouveaux personnages et acteurs à commencer par Betsy Brandt (Breaking Bad) qui jouera Dawn, la mère de Felix (Anthony Turpel). On devrait donc en apprendre encore plus sur le meilleur ami de Victor. Il y aura aussi des nouveaux au lycée : Ava Capri incarnera une amie proche de Benji et Anthony Keyvan jouera un nouvel étudiant LGBTQ.