Michael Cimino (Love, Victor) : "On m'a dit : 'Tu ne devrais pas jouer un personnage gay'" (Itw)

Avez-vous hésité à jouer un personnage gay alors que vous ne l'êtes pas dans la vie ?

George Sear : Je n'ai jamais hésité. Je ne me suis pas posé la question. Je pense que les choses ont évolué. Ce qui est important, c'est d'honorer le personnage que l'on joue. Pour moi, ce personnage a une connexion avec un autre être humain, c'est comme ça que je le vois.

On m'a déjà dit : "Tu ne devrais pas jouer un personnage gay pour ton premier rôle"

Michael Cimino : Je pense que les choses ont évolué, surtout ces dernières années, mais je dois dire qu'on m'a déjà dit : "Tu ne devrais pas jouer un personnage gay pour ton premier rôle, il ne faut pas que les gens te choisissent uniquement pour des rôles gays". C'est un mensonge, et si certains jeunes acteurs entendent ça, il faut qu'ils sachent qu'on leur ment et que la personne qui lui dit cela a certainement pas mal de préjugés. J'ai entendu cela et ça ne m'a pas empêché de me lancer et d'avoir le rôle. Ça n'a pas du tout eu d'incidence sur moi. Je suis tellement heureux d'avoir eu l'opportunité de pouvoir faire de mon mieux et de représenter la communauté LGBTQ+ d'une façon qui est juste.

Quel genre de réaction avez-vous eu de la part du public américain ?

George Sear : J'ai reçu tellement de messages. C'est génial que les jeunes de la communauté LGBTQ+ aient aimé la série. Il n'y a pas beaucoup de représentation à l'écran donc c'est super d'avoir eu la chance de jouer ce personnage et que les gens aient accroché et te contactent. C'est une chose touchante, ça ne m'était jamais arrivé avant. C'est une des choses qui est géniale dans ce travail.

Michael, vous avez dit vous être inspiré de votre cousin, qui est gay. Qu'était-il important de montrer à travers le personnage de Victor ?

Michael Cimino : Pour moi, il était important de montrer à quel point c'était difficile. Pour lui, son coming-out n'a pas été une chose facile. C'est très compliqué de faire son coming-out. Je voulais montrer ça le plus justement possible, montrer la douleur, les épreuves que traversent les personnes de la communauté LGBTQ+ tous les jours. Et aussi montrer ce qu'ils doivent traverser pour être ce qu'ils sont vraiment. C'était sûrement la chose la plus importante à montrer pour moi.

Quelle était la chose la plus compliquée pour vous sur le tournage ?

George Sear : L'une des choses les plus difficiles était l'accent ! J'avais utilisé un accent américain pour l'audition (il est Britannique, ndlr) mais je voulais bien le maîtriser pour jouer ce personnage, donc c'était mon premier challenge.

Michael Cimino : Sur le tournage, tout était assez cool, donc même s'il y avait des challenges, ce n'était pas au point que j'avais peur. Le plus dur, c'était la pression que je me suis mise à moi-même pour bien représenter la communauté. Je me suis donné à fond ! Si je me plantais, je n'étais vraiment pas digne de jouer ce personnage.

Love, Victor veut vraiment faire passer le message qu'il faut être soi-même

Quel message Love, Victor passe-t-elle aux jeunes ?

Michael Cimino : Love, Victor veut vraiment faire passer le message qu'il faut être soi-même. Ce n'est pas que ce n'est pas important mais, ce que les autres personnes pensent de toi ne doit pas affecter qui tu es. Tu dois être toi-même chaque jour pour le reste de ta vie. C'est l'une des plus belles choses de la série, c'est ce que je préfère. J'espère que ça va donner aux gens assez de courage pour être ce qu'ils sont. C'est difficile d'être soi-même ! Il faut être super courageux, surtout quand on vit dans un endroit où ce n'est pas accepté, mais ça vaut le coup d'être libre.

Propos recueillis par Aubéry Mallet lors d'une table ronde avec des médias internationaux.