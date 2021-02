Love, Victor saison 2 : pas de scènes de sexe gay dans la série ? Les créateurs s'expliquent

Pas de scènes de sexe dans Love, Victor ?

Comme on peut régulièrement le découvrir, les Teen Show n'ont que très rarement froid aux yeux et n'hésitent jamais à faire monter la température à l'écran à travers quelques scènes sexy (poke Riverdale). Pourtant, Love, Victor - la série de Disney+ (diffusée sur Hulu aux USA, disponible dans la section Star en France), ne semble pas décidée à suivre le mouvement.

Un choix étonnant, qui a notamment énervé une partie de la communauté LGBTQ+ qui regrette de voir certains aspects plus intimes liées à des relations homosexuelles être totalement mis de côté. De quoi comprendre que la série est victime d'une certaine censure, là où les séquences sexy et relations hétérosexuelles sont la norme ailleurs ? A priori, la réponse est non.

"On veut que ce soit une série qui génère des conversations"

Auprès de Digital Spy, Isaac Aptaker et Elizabeth Berger (les showrunners) ont au contraire affirmé qu'il s'agit purement d'un choix créatif, "Notre intention a toujours été de faire une série qui pourrait résonner de façon sincère auprès des ados, tout en permettant dans le même temps aux familles de la regarder ensemble".

Aussi, il n'est pas question pour le duo d'imaginer quelques scènes sous la couette, sous la douche ou ailleurs, ce qui pourrait visiblement nuire à son propos, "Elle n'a jamais été envisagée comme une série portée par des scènes de sexe graphiques qui vous forcent à immédiatement prendre votre télécommande et éteindre votre télé au moment où vos parents débarquent dans votre chambre". Isaac Aptaker et Elizabeth Berger l'ont précisé, "On veut que ce soit une série qui génère des conversations et rapproche les gens ensemble".

Un peu d'évolution en saison 2

Toutefois, rassurez-vous, si vous trouviez Love, Victor un peu trop sage en saison 1, la saison 2 - qui débutera le 11 juin, fera progressivement avancer les choses. Après avoir rappelé, "La saison 1 concernait vraiment l'exploration de Victor, sa quête d'identité", les créateurs ont promis, "Dans la saison 2, pour tous nos personnages, alors qu'ils évoluent, tombent amoureux et s'embarquent dans différentes relations, on va les retrouver au centre de situations différentes".

Ne vous attendez pas à du Riverdale ou du Euphoria, mais la série devrait tout de même "grandir avec ses personnages" dans le futur. Reste à savoir ce que cela signifie concrètement...