Sex Education, Riverdale... Les séries les plus et les moins crédibles au niveau des scènes de sexe

Et ces scène de sexe vraiment pas crédibles pour un sou font légion dans les TV shows. En dehors de You donc, on peut aussi citer Riverdale et les lycéens/boxeurs/détectives/boss d'une marque d'alcool qui gardent soutiens-gorge et cheveux brushés pendant et après l'acte. Mais on se rappelle aussi de certaines scènes de True Blood qui étaient très bien faites pour le coup, mais qui étaient un peu surréalistes niveau sang et orgasme, les vampires n'existant pas dans la vie déjà, et certains personnages féminins jouissant de plaisir à peine la partie de jambes en l'air commencée. On peut également parler d'American Gods avec la fameuse séquence où Bilquis avale un homme... par le vagin. Pas très réaliste dans la vie de tous les jours.

En dehors des idées farfelues des scénaristes qui veulent parfois ajouter un peu de fantastique dans des scènes de sexe, pourquoi certaines séries plus ancrées dans le monde réel n'arrivent pas à diffuser des ébats sexuels crédibles ? Glen Mazzara, l'ancien showrunner de The Walking Dead, a sa petite idée là-dessus. Il avait révélé à Vanity Fair : "Quand il faut parler de sexe, les gens (les show-runners, ndlr) deviennent mal à l'aise et ne veulent pas en parler". "Les gens disent souvent : 'Ils verront ça sur le plateau' (les acteurs, ndlr). Alors vous avez le réalisateur qui va avoir une conversation ou pas avec les acteurs". Les comédiens ne sont donc pas toujours (et pas toujours bien) briefés par le metteur en scène, le show-runner ou le réalisateur.

"La plupart du temps, ce sont les créateurs de costumes et le département des costumes qui expliquent aux acteurs qu'ils vont devoir porter des postiches ou leur dire quelles parties de leurs corps seront cachées" avait-il même déclaré. Les comédiens se retrouveraient donc très souvent sans savoir comment faire avant le tournage de ces séquences intimes, avec simplement des "caches sexes" à porter.