You saison 2 : Victoria Pedretti critique les scènes de sexe pas crédibles

Joe a-t-il enfin trouvé une femme à sa mesure ? Dans le final de la saison 2 de You, on apprenait que Love était en fait elle aussi une tueuse puisqu'elle assassinait Delilah et Candace. Pour incarner l'héroïne, la production de la série a misé sur Victoria Pedretti, que l'on avait pu voir précédemment dans la série horrifique The Haunting of Hill House. Comme Penn Badgley, qui n'a pas hésité à critiquer la fin de la saison 2, la star n'a pas la langue dans sa poche quand il s'agit de pointer du doigt les incohérences de la série.

Cette scène qui l'a gênée

Dans une interview donnée à Harper's Bazaar, l'actrice est revenue sur l'un des moments qui l'a le plus gênée : les scènes de sexe, et notamment la toute première. Non, elle n'a pas été gênée à l'idée de tourner cette scène en compagnie de Penn Badgley mais c'est plutôt la façon dont elle était décrite et devait être jouée qui l'a un peu décontenancée. "Quand on a tourné la scène de sexe, on devait commencer à coucher ensemble et jouir simultanément en cinq secondes. J'ai trouvé ça très gênant. Je me suis dit : 'Mais comment... ? Ce n'est pas réel !'" a-t-elle d'abord confié avant d'ajouter : "C'était écrit comme ça. Mais je me suis dit : 'Ça n'arrive pas comme ça dans la vie' (...) Je ne savais pas trop si on devait faire ça et donner cette idée surtout aux jeunes qui regardent la série (...) Si on choisit de montrer du sexe, il faut le faire de manière responsable ou au moins réaliste. Donc oui, ça m'a gênée".

Victoria Pedretti évoque aussi dans cette interview ce qu'elle a appris grâce à son personnage. Parmi les choses qu'elle retient : le fait que Love prenne des risques mais soit très sûre de ce qu'elle veut. "Love est très douée pour poursuivre ce qu'elle souhaite avoir par dessus tout. Je ne pense pas qu'il faut assassiner pour ça, évidemment. Ou blesser les autres (..) Mais je pense qu'il est important de vivre sa vie pour soi et je pense que c'est ce qu'elle essaie de faire" a confié l'actrice qui sera de retour dans la saison 3.