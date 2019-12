You saison 2 : Penn Badgley réagit à la fin, "J'étais déçu mais..."

C'était le cadeau de Noël de Netflix à ses abonnés : le 26 décembre, la plateforme mettait en ligne la saison 2 de You avec Penn Badgley et Victoria Pedretti. Comme nous, vous avez sûrement dévoré les 10 épisodes... mais qu'avez-vous pensé de la fin ?

Quelle fin pour la saison 2 de You ?

Piqûre de rappel pour ceux qui auraient déjà oublié (ou bien pour ceux qui n'ont pas voulu regarder la saison 2 mais n'ont pas peur de se spoiler) : dans l'ultime épisode, on apprenait que Love était aussi une tueuse puisqu'elle dévoilait à Joe qu'elle a tué Delilah. Mais ce n'est pas tout : elle tuait aussi Candace et avouait à Joe être enceinte de lui. La saison 2 de You se terminait sur un cliffhanger : Joe et Love s'installaient dans un quartier huppé de Los Angeles et Joe trouvait une nouvelle cible, sa voisine, dont le visage n'était pas dévoilé.

Penn Badgley réagit et critique la fin

Une fin qui n'a pas 100% convaincu l'ex-star de Gossip Girl. Toujours très honnête (il a, à plusieurs reprises, critiqué la série et son personnage), Penn Badgley a confié à Entertainment Weekly qu'il n'a pas tout de suite compris cette fin. "Quand j'ai découvert vers où ça irait, j'étais déçu car, d'une façon assez égoïste, je voulais une résolution plus positive" a expliqué l'ex-interprète de Dan Humphrey. Au final, Penn Badgley avoue qu'il comprend ce choix scénaristique. "J'ai réalisé que c'était la façon la plus logique, qui reflète le plus la réalité, de dire : 'Non, Joe ne mérite pas le bonheur'" confie l'acteur.

"Il ne cherche pas le grand amour"

Malgré la grossesse de Love, Joe semble donc être prêt à se tourner vers une nouvelle cible pour la possible saison 3 qui semble très bien partie. Une chose logique pour Penn Badgley. "Joe ne cherche pas le grand amour. Ce n'est pas une personne qui a simplement besoin qu'une personne l'aime. C'est un tueur ! C'est un sociopathe. Il est violent, obsédé. Il ne faut pas se faire avoir et penser qu'il a juste besoin d'une personne qui lui correspond. Personne ne lui correspond ! Donc cette fin est parfaite." a expliqué l'acteur.