Sky Rojo saison 2 : la traque continue dans une bande-annonce explosive !

Sky Rojo 2, la bande-annonce dévoilée

Pas de temps à perdre pour les créateurs de Sky Rojo ! Alex Pina (La Casa de Papel) et Esther Martinez Lobato ont décidé de tourner la saison 2 en même temps que la saison 1. Une bonne nouvelle pour les fans puisque leur attente ne sera que de deux mois et demi avant de découvrir la suite de la série espagnole. La saison 2 se dévoile d'ailleurs aujourd'hui dans une bande-annonce détonante dans laquelle Gina (Yany Prado), Wendy (Lali Esposito) et Coral (Veronica Sanchez) sont toujours en cavale. La situation va de nouveau se compliquer toujours à cause de Moises et de ses hommes.

Elle promet aussi de s'inverser : "Les prédateurs deviennent les proies !", annonce Netflix dans la description du trailer. La saison 2 de Sky Rojo sera tout aussi explosive que la première, voire encore plus. La traque sera loin d'être de tout repos : vengeance, violence, action, torture... préparez-vous, ça risque de bien bouger ! Soyez prêts pour le 23 juillet 2021 !

Une saison 3 déjà en préparation ?

Alors que Sky Rojo saison 2 n'est pas encore dispo sur la plateforme de streaming, les créateurs, Alex Pina et Esther Martinez Lobato, ont déjà des idées pour une potentielle saison 3 : "Nous écrivons au fur et à mesure pour voir où vont les personnages en post-production. Les personnages vont très loin, mais c'est seulement à la fin que vous savez s'il y aura une autre saison ou non."