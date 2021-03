Sky Rojo saison 2 : 4 théories pour la suite de la série Netflix

Les morts de Coral et Wendy ?

Attention spoilers ! Si vous avez maté tous les épisodes de la saison 1 de Sky Rojo sur Netflix , vous n'attendez qu'une chose, c'est la saison 2. Parce que la nouvelle série espagnole d'Álex Pina et Esther Martínez Lobato, les créateurs de La Casa de Papel, a laissé les abonnés de la plateforme avec un cliffhanger. Alors que la saison 2 de Sky Rojo a déjà été tournée mais n'a pas encore de date de sortie, que va-t-il arriver à Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito), Gina (Yany Prado), Romeo (Asier Etxeandia), Moisés (Miguel Ángel Silvestre) et Christian (Enric Auquer) ?

Parmi les théories sur la saison 2 de la série Netflix, il y a bien sûr la mort de Coral et/ou de Wendy. En effet, au moins une des anciennes prostituées de Romeo (incarné par un acteur qui était dans Un, dos, tres) pourrait mourir. Pour rappel, Coral s'est battue contre Romeo et celui-ci, qui a pris trop de cocaïne, est sur le point de mourir pendant le combat. Mais Coral, au lieu de le laisser s'éteindre, tente de le réanimer avec un massage cardiaque. Le mac se réveille alors et essaye de l'étrangler. Ce qui laisse présager la possible mort de Coral.

Quant à Wendy, elle tente de tuer Moisés en l'enterrant vivant. Eh oui souvenez-vous à la fin du dernier épisode de la saison 1, il est tombé dans le piège en chutant dans le trou fait par les filles. Mais il tire sur Wendy qui est alors blessée par balle et perd pas mal de sang, assise dans la pelleteuse. Elle aussi, on se dit qu'elle peut mourir. D'autant plus que les épisodes nous ont habitué à beaucoup de violence.

Pourtant, la voix off prévient : "On pensait que la partie était finie, qu'on avait perdu, qu'on allait mourir", "mais on se trompait. La partie ne faisait que commencer". Du coup, on se dit que Coral et Wendy devraient vivre dans la saison 2, ou au moins l'une des deux.

Moisés tué ou sauvé ?

En revanche, pour Moisés bloqué dans sa voiture qui a été entièrement recouverte de terre par Wendy dans la pelleteuse, on se dit que son cas est plus compliqué. Pas sûr donc que le beau gosse Miguel Ángel Silvestre soit de retour dans la saison 2 de la série Netflix ! Après, il y a peut-être de l'espoir avec Christian, que Moisés avait laissé sur le bord de la route. Peut-être a-t-il entendu le bruit de la pelleteuse au loin ? Ce serait sans doute la seule solution pour que le personnage survive.

Un couple de retour ?

Si Coral décide de sauver Romeo plutôt que de le laisser mourir, c'est peut-être par sentiment de culpabilité. Ou alors parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait des vrais sentiments pour son mac, malgré les horreurs qu'il a pu lui faire subir. Si on va dans ce sens, en théorie, Coral pourrait se mettre en couple avec Romeo dans la saison 2. En plus, il est désormais veuf (sa femme est morte dès le premier épisode de la saison 1). Ou alors, autre théorie de couple possible pour Coral, c'est qu'elle se mette avec Moisés, avec qui elle avait une relation. Mais ce serait à condition qu'il survive. Et qu'il mette sa fidélité incroyable pour Romeo de côté pour vivre pleinement son histoire avec Coral.

Coral, Wendy et Gina en fuite

Comme dans la saison 1, si les trois héroïnes survivent, elles devraient une fois de plus être en fuite dans la saison 2. Si Coral, Wendy et Gina arrivent à rester en vie et à partir, elles devront en effet encore une fois faire face à la colère de Romeo, Moisés et Christian ou d'au moins l'un des trois si l'un d'eux ou deux d'entre eux meurt/meurent. Une fuite qui pourrait les mener en dehors de l'Espagne, dans un autre pays. En effet, si Coral arrive à échapper à Romeo, elle pourrait prendre les passeports qui sont dans le coffre au passage (puisqu'elle a le code). Et comme dans la saison 3 de La Casa de Papel, les personnages de Sky Rojo pourraient se retrouver à l'autre bout du monde dans la saison 2.