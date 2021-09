Squid Game saison 2 : le créateur de la série sud-coréenne Netflix tease la possible suite

Squid Game, une saison 2 pour la série sud-coréenne Netflix ? Le créateur répond

Dans le top 10 Netflix en ce moment, il y a notamment la saison 3 de Sex Education, la saison 6 de Lucifer, la saison 5 partie 1 de La Casa de Papel, la saison 1 de Braqueurs et la saison 1 de Squid Game. Cette série sud-coréenne a un casting d'acteurs et d'actrices connu(e)s en Corée (Jung-jae Lee joue Seong Gi-Hun, Park Hae-soo incarne Cho Sang-Wu, Wi Ha-joon interprète Joon-ho, HoYeon Jung joue Kang Sae-byeok...).

Et l'histoire de Squid Game fait penser à Alice in Borderland, Hunger Games ou encore Battle Royale. En effet, ça parle d'un jeu de survie mortel, où 456 concurrents s'affrontent pour gagner 45,6 milliards de wons. Et une saison 2 pourrait voir le jour sur Netflix. C'est Hwang Dong-hyuk, le créateur, scénariste et réalisateur de la série qui a avoué à Variety qu'il n'excluait pas une suite.

"Je n'ai pas de plans bien développés pour une saison 2 de Squid Game. C'est assez fatigant rien que d'y penser" a-t-il avoué, il pourrait donc faire une possible saison 2 mais ne sait pas encore quelles seront les intrigues. Par contre, le showrunner sait déjà une chose, c'est il travaillera en équipe et non plus en solitaire si Netflix lui commande une saison 2 : "Mais si je devais le faire, je ne le ferais certainement pas seul. J'envisagerais d'utiliser une salle avec des auteurs et je voudrais plusieurs réalisateurs expérimentés".

Mais le créateur a d'abord un projet de film avant une possible saison 2 de la série

Et avant d'imaginer une éventuelle saison 2 pour Squid Game, Hwang Dong-hyuk retournera d'abord à la réalisation de longs métrages pour le cinéma. Eh oui car il a avoué au magazine travailler actuellement sur un un film, provisoirement intitulé KO Club (pour Killing Old Men Club).

Et le site US précise que Squid Game pourrait bel et bien avoir une saison 2 parce qu'en plus du succès de la série, Netflix s'est engagé à dépenser 500 millions de dollars pour des contenus coréens cette année. "À l'extérieur, le divertissement coréen semble se porter très bien. Pensez à BTS, Parasite, Gangnam Style ou Crash Landing on You" a d'ailleurs rappelé Hwang Dong-hyuk.