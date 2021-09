QUIZ Sex Education : as-tu progressé en sexe grâce à la série Netflix ?

La saison 3 de Sex Education est ENFIN arrivée ce vendredi 17 septembre 2021 sur Netflix. Tu vas enfin pouvoir mater la suite des épisodes avec Otis (Asa Butterfield), Maeve (Emma Mackey) et les autres. Mais as-tu progressé en sexe grâce à la série Netflix ? Le clitoris, le pénis, les infos sur la sexualité... As-tu appris des choses grâce à Sex Education ? Fais notre quiz pour être sûr(e) !

Sex Education, Riverdale... Les séries les plus et les moins crédibles au niveau des scènes de sexe