Sex Education saison 3 : non, la date de sortie n'est pas prévue pour janvier (même si on aimerait)

Cette année 2020 ne nous aura rien épargné entre une pandémie mondiale, deux confinements, les morts de nombreuses célébrités comme Kobe Bryant ou Diego Maradona... et des retards dans nos séries préférées. Conséquence : il faudra attendre plus longtemps pour voir les nouveaux épisodes de The Witcher, Stranger Things, You ou bien Sex Education. Car non, la date de sortie de la suite de la série avec Asa Butterfield, Emma Mackey et Gillian Anderson n'a pas été annoncée, contrairement à ce que vous avez peut-être vu sur les réseaux.

Sex Education de retour en janvier 2021 ? Le faux poster qui fait le buzz

Notre coeur n'a fait qu'un bon en voyant le tweet ci-dessous. Posté le 24 novembre, il annonce la date de sortie de la saison 3 de Sex Education pour le 17 janvier prochain sur Netflix. Enfin une bonne nouvelle en 2020 ? Eh non ! Car si ce tweet collection les retweets (plus de 21 000) et les likes (97,7K déjà), il s'agit en fait d'un fake.