TEST Squid Game : pourrais-tu survivre aux jeux mortels ?

SurNetflix, certaines séries font le buzz alors qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Après le succès de Sex/Life qui est officiellement renouvelée pour une saison 2, c'est Squid Game qui enflamme tout le monde en ce moment. A tel point que le show coréen pourrait même dépasser La Chronique des Bridgerton et devenir la série la plus vue de l'histoire de Netflix (rien que ça !). Si tu as fini les 9 épisodes et que tu attends une possible saison 2, PRBK t'a réservé un test : pourrais-tu remporter les 45,6 millions de wons et survivre aux jeux ? Ces 6 questions te le diront...