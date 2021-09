Squid Game saison 2 : nos 6 théories sur la possible suite de la série Netflix

Attention cet article contient des spoilers sur la fin de la saison 1 de Squid Game !

1. Joon-Ho ne serait pas mort

Dans la saison 1 de Squid Game sur Netflix, le policier Joon-Ho cherchait son frère. Il découvre en fait que son frère est le maître du jeu mortel. Il avait gagné un Squid Game dans le passé et il est devenu maître du jeu. Ce frère passé du côté obscur a tiré sur Joon-Ho. Mais les fans pensent que le policier est toujours en vie. La théorie dit qu'il serait vivant car il a été touché à l'épaule si vous vous rappelez bien, avant de tomber de la falaise. Donc il serait blessé mais vivant. Et dans la saison 2, on pourrait donc le retrouver. Et il ferait tout pour détruire le Squid Game pour de bon !

2. Les "hommes en rouge" pourraient se rebeller contre le jeu

Dans la possible saison 2 de Squid Game, on pourrait en apprendre plus sur l'identité des "hommes en rouge". Beaucoup de fans pensent que les employés du jeu mortel seraient des personnes elles aussi avec des problèmes d'argent qui auraient été approchées par "le vendeur" / "le démarcheur". Au départ, ils auraient été approchés pour être recrutés comme joueurs. Mais ils auraient choisi l'enveloppe rouge et non la bleue (celle que les joueurs ont choisi) et seraient donc devenus salariés du Squid Game. Dans cette éventuelle suite, ils pourraient donc se rebeller contre le jeu et se mettre du coté des joueurs pour stopper toute cette violence.

3. Le frère de Sae Byeok pourrait être recruté (et se venger)

Sae Byeok meurt dans la saison 1 de la série sud-coréenne Netflix. Et les abonnés ont une théorie : son petit frère pourrait intégrer le Squid Game pour la venger. En effet, ils imaginent que dans la possible saison 2, il y aurait un saut dans le temps. Au moment où le frère de Sae Byeok devient adulte, il pourrait découvrir la vérité sur la mort de sa soeur et partir la venger.

4. Une saison 2 dans un autre pays que la Corée ?

Les VIP évoquent d'autres Squid Games dans d'autres pays, en dehors de la Corée du Sud. Du coup, plusieurs fans croient que la saison 2 de Squid Game, s'il y en a une, pourrait se dérouler dans d'autres pays. Mais dans quelles villes ou quelles destinations pourrait se passer la suite ? Là est la question.

5. Gi-Hun va-t-il détruire le Squid Game ?

Alors qu'une personne se fait harceler d'appels parce que son numéro apparaît dans la saison 1, l'éventuelle saison 2 devrait elle aussi être un succès. Surtout qu'on voit Seong Gi-Hun rater son avion pour aller arrêter les recrutements qui ont commencé dans le métro. Il veut détruire le jeu mortel. On se dit donc qu'une suite est vraiment possible, dans laquelle on verrait le héros se battre contre l'organisation.

6. Gi-Hun serait le fils d'Il-Nam

Une folle théorie assure que Gi-Hun serait le fils du vieil homme, alias Oh Il-Nam. Eh oui, Il-Nam se serait rapproché de Gi-Hum car ils seraient père et fils. Et du coup, certains fans pensent même que si cette théorie est vraie, alors Gi-Hun qui veut stopper le Squid Game pourrait finalement changer d'avis et devenir le successeur de son père dans le jeu...