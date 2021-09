Squid Game : son numéro est dans la série, il reçoit 4 000 appels... par jour !

Un vrai numéro de téléphone se retrouve dans Squid Game : la personne reçoit 4 000 appels par jour

La saison 1 de Squid Game cartonne toujours sur Netflix. La série série sud-coréenne, écrite et réalisée par Hwang Dong-hyeok, est dans le top 10 Netflix depuis sa sortie (surprise). Et alors que le créateur a évoqué une possible saison 2, il y a cependant un "petit" problème auquel il n'avait pas pensé. Lequel ? Le vrai numéro de téléphone d'une personne s'est retrouvé dans un épisode de Squid Game (l'épisode 1 de la saison 1). Eh oui, rappelez-vous, l'homme en costume cravate (joué par Gong Yoo) donne sa carte de visite à Seong Gi-Hun (incarné par Jung-jae Lee) dans le métro, après avoir joué avec lui. Cette carte lui permet d'accéder au jeu mortel pour gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Sauf que sur cette carte de visite, il y a vraiment un numéro de téléphone qui existe.

Et la personne à qui appartient ce numéro de téléphone s'est confiée à Money Today. "Je reçois sans cesse des appels et des sms, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au point qu'il m'est difficile de poursuivre ma vie quotidienne" a expliqué celui ou celle que le média surnomme "A" pour garder son identité secrète (et non pour faire référence à Pretty Little Liars). "C'est un numéro que j'utilise depuis plus de 10 ans, alors je suis assez décontenancé(e)" a ajouté cette personne, "C'est au point qu'en raison de leur curiosité, les gens me contactent jour et nuit".

A cause du succès de Squid Game et des abonnés Netflix qui tentent d'appeler ce fameux numéro affiché dans la série, "A" reçoit 4 000 appels par jour. Soit 1 appel toutes les 21 secondes... "Quelques 4 000 appels téléphoniques me parviennent chaque jour. Je n'ai même pas réalisé ce qui se passait car je n'ai pas regardé la série. Quelqu'un qui m'a fait une blague téléphonique m'a dit que le numéro figurait dans la série" a-t-il ou elle précisé. En plus, ces nombreux appels épuisent la batterie de son téléphone et du coup il s'éteint tout seul rapidement.

Netflix réfléchirait à une solution

Est-ce que Netflix peut faire quelque chose pour arrêter ça ? Selon Koreaboo, la plateforme de streaming aurait proposé de "rembourser" la personne harcelée d'appels. Puis, un communiqué est tombé : "Netflix, ainsi que la société de production de Squid Game, Cyron Pictures, sont conscients du problème et travaillent à le résoudre" est-il écrit, "Nous essayons de résoudre ce problème par des appels téléphoniques continus et des réunions en face à face entre le propriétaire du numéro et la société de production".

Et des véritables coordonnées bancaires ont aussi été montrées dans le premier épisode de la saison 1 de Squid Game. Vous savez, quand Seong Gi-Hun veut retirer de l'argent avec la carte de sa mère. Netflix a là aussi réagi dans son communiqué. Pour le coup, "le numéro de compte bancaire a été utilisé après avoir négocié avec le propriétaire du compte pendant le processus de production du contenu".