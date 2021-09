Netflix gratuit : la plateforme dispo sans payer dans certains pays !

Netflix lance un abonnement gratuit

Se perdre des heures dans le catalogue de Netflix sans réussir à trouver quoi regarder et ce, de façon gratuite ? C'est désormais possible. Enfin presque. Comme vient de l'annoncer Cathy Conk, la directrice des innovations produits au sein de l'entreprise, elle et son équipe viennent de lancer une option pour s'inscrire au site de streaming sans payer. Le twist ? C'est à la condition de vivre au Kenya.

"Si vous n'avez jamais regardé Netflix avant - et c'est le cas de nombreuses personnes au Kenya, c'est une façon parfaite de découvrir nos services, a-t-elle expliqué dans un communiqué. Et si vous aimez ce que vous regardez, c'est facile d'améliorer votre abonnement avec l'une de nos options payantes qui vous permettra ensuite d'apprécier pleinement notre catalogue sur une télé ou un ordinateur".

Une stratégie logique, une offre limitée

De quoi créer la jalousie de quelques Européens qui ont récemment vu les tarifs de leurs abonnements augmenter ? Probablement, même si cette stratégie n'a rien d'une surprise. On s'en souvient, pendant des années en France, il était également possible de découvrir Netflix gratuitement avec un mois offert. Et on ne compte pas le nombre de personnes qui s'étaient amusées à l'époque à créer de fausses adresses mail afin d'en profiter sur le long terme...

Surtout, si cette option est actuellement pensée pour attirer un nouveau public et découvrir combien celui-ci est prêt à payer un abonnement dans certains pays d'Afrique où les budgets ne sont pas les mêmes qu'ailleurs dans le monde, elle n'est pas sans contraintes. Au contraire, cette offre généreuse de Netflix est en réalité couplée à différentes restrictions. Au programme ? Le contenu y est limité, il faut utiliser un téléphone Android, il n'est pas possible de connecter son téléphone à sa télévision, ni de télécharger des films ou séries pour les regarder plus tard.

Enfin, pour ceux qui s'inquiéteraient de voir Netflix faire faillite après une telle générosité, ne vous inquiétez pas, la plateforme à un plan : elle vient de lancer un site dédié aux produits dérivés de ses oeuvres.