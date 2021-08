Netflix : surprise, les prix des abonnements vont (encore) augmenter en France

Vous passez plus de temps à chercher un film sur Netflix qu'à en regarder un ? Vous n'en pouvez plus des séries pour ados sur la plateforme qui se ressemblent toutes ? Vous n'avez toujours pas pardonné au site de streaming les annulations de The OA, Sense 8 ou encore Glow ? Alors cet article ne va clairement pas vous réconcilier avec lui.

Netflix augmente les prix de ses abonnements

Tandis que Netflix est toujours autant affamé de nouveaux projets afin de compléter son catalogue, les dirigeants n'hésitent plus à sortir le chéquier et à offrir des budgets hallucinants aux réalisateurs (The Irishman de Martin Scorsese a coûté près de 159 millions de dollars, The Gray Man des frères Russo pourrait coûter près de 200 millions de dollars) et des salaires démesurées à leurs stars (Ryan Reynolds et Gal Gadot auraient touché près de 20 millions de dollars pour le film Red Notice, Adam Sandler aurait signé un contrat pour 4 films d'un total de 250 millions de dollars) pour mener à bien ses envies.

Problème ? Un tel argent ne pousse pas dans les arbres et, comme personne n'a visiblement gagné au Loto dans les bureaux du site, c'est auprès des abonnés que les dirigeants ont (ENCORE) décidé de se tourner pour récupérer de tels fonds. Ainsi, pour la troisième fois en 7 ans (!), les prix des différents abonnements à la plateforme augmentent en France.

Les nouveaux tarifs déjà connus

Au programme cette fois ? Préparez psychologiquement votre banquier, ça fait mal. Ainsi, l'offre "Essentiel" (un écran, pas de HD) passe de 7,99€/mois à 8,99€/mois. De son côté, l'offre "Standard" (deux écrans simultanés, la HD) voit son prix monter à 13,49€/mois au lieu des 11,99€/mois précédemment. Pourquoi pas 13,50€ ? Probablement une astuce psychologique pour ne pas brusquer le public, même si ça équivaut tout de même à une augmentation de 1,5€. Enfin, l'offre "Premium" (quatre écrans simultanés, 4K/HDR) voit son prix fixé à 17,99€/mois au lieu de 15,99€/mois.

Pour certains ces évolutions paraîtront minimes, mais il s'agit pourtant d'une vraie révolution de la part de Netflix. Comme le rappelle UniversFreeBox, c'est la première fois depuis son arrivée en France que le site augmente le tarif de son abonnement "Essentiel", considéré pourtant comme celui d'appel d'offre. De fait, avec cette barrière désormais franchie, on peut craindre de nouvelles évolutions ponctuelles dans les années à venir, ce qui devrait impacter les foyers aux plus faibles revenus.

Enfin, à la question "quand est-ce que ces tarifs seront mis en place ?", la réponse est : maintenant. Si vous souhaitez vous abonner dès aujourd'hui, vous découvrirez en effet cette grille tarifaire. En revanche, pour ceux qui sont déjà abonnés à Netflix, il faudra peut-être attendre un mois ou deux avant de constater l'évolution sur la facture.