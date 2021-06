Lupin, Yasuke, Stranger Things... Netflix lance une boutique de produits dérivés

Le gros défaut que l'on peut trouver à Netflix, c'est qu'à cause de son statut de plateforme de streaming où sont regroupées toutes ses créations originales (séries, films, documentaires, spectacles...), très peu ont par la suite le droit à une sortie en DVD/Blu-ray. Après tout, si c'était le cas, plus personne ne viendrait s'abonner au site. Un véritable coup dur pour les collectionneurs et les fans, auquel s'apprêtent à répondre les dirigeants.

Netflix lance sa boutique de produits dérivés

Dans un communiqué publié sur le site officiel de Netflix, Josh Simon (chargé des produits) a révélé que la plateforme est officiellement passée à une nouvelle étape afin de poursuivre "l'exploration du monde de nos histoire avec les fans". De quelle façon ? En lançant le site Netflix.shop, dédié à de nombreux produits dérivés de ses célèbres originals.

"Netflix.shop lancera ponctuellement de façon exclusive et dans des éditions limités des vêtements et jouets/décos de haute qualité, confectionnés avec soins, tirés de nos séries et marques" a notamment expliqué Josh Simon. Pour débuter, ce sont donc une collection streatwear et des figurines inspirés des univers des anime Yasuke et Eden qui ont été pensés pour ce mois-ci, tandis que des vêtements et des objets décos en hommage à Lupin, dont la saison 2 est sortie ce vendredi 11 juin 2021, préparés en collaboration avec le Musée du Louvre, suivront rapidement.