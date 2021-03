Yasuke : Légende, samouraï et Japon féodal uchronique, Netflix dévoile son nouvel anime

Un anime uchronique passionnant

Dans cet anime; Yasuke sera présenté comme "le plus grand samouraï jamais connu" qui tentera de "maintenir une existence paisible après une vie passée faite de violence" (probablement après les fins des écrits officiels le concernant). Malheureusement pour lui, quand un "village local va devenir le centre d'une nouvelle guerre entre les Daimyo (gouverneurs de provinces issus de la classe militaire, ndlr)", Yasuke va devoir "reprendre son sabre et amener avec lui une mystérieuse enfant, cible des forces obscures et seigneurs de guerre sans pitié". Oui, il est difficile de ne pas être hypé.

A noter que ce nouveau projet - qui fait déjà la fierté de Netflix, "L'histoire transcende les frontières, la culture et les langues, et nous sommes heureux de la raconter et la partager avec le monde", sera porté par la voix de Lakeith Stanfield (Get Out, Sorry to Bother You, Atlanta) et par les graphismes de l'animateur Takeshi Koike, à qui l'on doit notamment Afro Samourai et les récents films Lupin III.