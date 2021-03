Jujutsu Kaisen : faut-il vraiment regarder l'anime ? On vous dit tout

Même si la saison 4 de L'Attaque des Titans, actuellement en cours de diffusion au Japon et en France (Wakanim) et annoncée comme la dernière, est au centre de toutes les discussions, n'allez pas croire que l'anime est le seul à faire parler de lui aujourd'hui. Au contraire, plus les semaines passent et plus Jujutsu Kaisen - adapté du manga de Gege Akutami, passionne le public. Alors, est-il enfin temps de lui laisser une chance ?

Oui - L'histoire est vraiment cool

Jujutsu Kaisen c'est un shōnen tout ce qu'il y a de plus classique, qui ne réinvente rien, joue même (un peu trop) la carte des références et qui met un peu de temps à démarrer, la faute à un univers inutilement poussif. Pourtant, l'histoire n'en reste pas moins fascinante et il est difficile de lui résister.

Au programme ? Yuji Itadori est un lycéen (presque) ordinaire. Doté d'une force incroyable, il passe également son temps libre dans un club de spiritisme alors même qu'il ne croit pas aux fantômes. Un jour, à la suite d'une expédition qui tourne mal après la découverte d'une étrange relique (un doigt d'une créature millénaire), il est possédé par Ryomen Sukuna, un terrible démon. Le twist ? Il arrive à garder le contrôle de son corps mais... se retrouve condamné à mort par une organisation d'exorcistes. Seule solution pour s'en sortir ? S'initier réellement à l'univers occulte de l'exorcisme, retrouver tous les doigts du démon et... les avaler.

Au final, Jujutsu Kaisen - tout en gardant les codes du shonen, arrive à nous plonger dans un univers assez sombre, ce qui permet à toutes les générations de s'y retrouver. Ni trop enfantin, ni trop adulte, Gege Akutami sait jouer avec le genre pour nous convaincre.