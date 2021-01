L'Attaque des Titans saison 4 : l'anime plus fort que Game of Thrones et Breaking Bad

C'est une nouvelle qui devrait redonner le sourire aux membres du studio MAPPA derrière la production de la saison 4 de L'Attaque des Titans actuellement diffusée au Japon et sur Wakanim en France. Alors que l'anime s'est récemment retrouvé au centre d'une polémique avec le harcèlement à l'encontre d'un réalisateur causé par une partie des fans qui le jugeaient responsable de la supposée mauvaise qualité d'un épisode, l'adaptation de l'oeuvre de Hajime Isayama peut désormais se vanter d'un très beau record.

La saison 4 enfin appréciée

En effet, l'épisode Assault (4x07) diffusé ce dimanche 24 janvier 2021 se retrouve déjà à la 3ème position des épisodes de séries et anime les mieux notés sur IMDB. Ainsi, cet épisode qui voyait Eren se montrer plus sadique que jamais (poke sa façon de briser l'oeuf), Livaï nous rappeler qu'il est le guerrier le plus badass du show et Armin effectuer son grand retour d'une façon explosive, a tout simplement obtenu la note de 10/10 avec près de 29 500 votes !

Une belle récompense pour les réalisateurs après tout le travail incroyable fournit durant l'épisode en question et un beau pied de nez envers les nombreux détracteurs du studio qui ne cessent de réclamer le retour de WIT, alors même que c'est celui-ci qui a décidé d'abandonner l'anime en cours de route.

L'Attaque des Titans cartonne sur IMDB

Mais là où L'Attaque des Titans peut réellement se vanter d'un record, c'est quand on s'attarde plus précisément sur le reste du classement. Tandis que Demon Slayer a dominé les ventes de mangas au Japon en 2020, Shingeki no Kyojin domine aujourd'hui celui des meilleures notes attribuées aux épisodes sur IMDB.

Ainsi, l'anime occupe deux autres places dans le TOP 5, à savoir la quatrième avec l'épisode Perfect Game (3x16) qui a obtenu une note de 9,9/10 avec 21 240 votes, mais surtout... la première avec l'épisode Hero (3x17) qui a été noté 10/10 avec près de 44 800 votes. De quoi lui permettre de devancer l'épisode Ozymandias (5x14) de Breaking Bad, tandis que Victory and Death (7x12) de Star Wars : The Clone Wars ferme le classement.

Pour l'anecdote et pour bien se rendre compte de l'exploit de L'Attaque des Titans ici, sachez que le TOP 10 est également composé de Chernobyl avec l'épisode Vichnaya Pamyat (1x05), Mr. Robot avec l'épisode 407 Proxy Authentication Required (4x07) et Game of Thrones avec The Winds of Winter (6x10). Bref, du très lourd niveau concurrence.