BNA - Brand New Animal : c'est quoi ce nouvel anime sur Netflix ?

C'est fait par qui ?

BNA : Brand New Animal a peut-être été diffusée sur Fuji TV dans la case horaire de +Ultra au Japon, mais il s'agit bien d'une création originale Netflix produite par Trigger, le studio d'animation à qui l'on doit déjà Kill la Kill ou encore Little Witch Academia. De fait, sans grande surprise, l'équipe créative derrière cet anime est composée d'habitués de la maison. La réalisation est donc confiée à Yoh Yoshinari (Little Witch Academia), tandis que l'histoire est signée Kazuki Nakashima (Kill la Kill). Côté casting vocal en VO, on a également le droit à du 5 étoiles avec notamment Sumire Morohoshi (Nina Tucker dans Fullmetal Alchemist: Brotherhood), Yoshimasa Hosoya (Reiner Braun dans L'Attaque des Titans), Kaito Ishikawa (Tenya Iida dans My Hero Academia) ou encore Gara Takashima (Julia dans Cowboy Bebop) et Michiyo Murase (Sucy dans Little Witch Academia). Bref, les meilleures mains du moment sont aux commandes de ce projet.

Ça parle de quoi ?

Rendez-vous au 21ème siècle dans un monde où les humains cohabitent désormais avec des animaliens aka des animaux humanoïdes. Deux espèces qui se ressemblent autant qu'elles se détestent et qui obligent les animaliens à se réfugier à Anima City, une ville géante qui leur permet de mener la vie qu'ils souhaitent. Un jour, tout bascule quand Michiru Kagemori, une jeune humaine se transforme subitement en une animalien tanuki. Prête à tout pour comprendre ce qu'il s'est passé, elle rencontre alors un animalien loup prénommé Shirō Ōgami qui, bien que très en colère contre les humains, décide de la prendre sous son aile et de l'aider à affronter un univers qu'elle ne maîtrise pas et où les dangers sont omniprésents.

Est-ce que ça vaut le coup ?

Il n'y a qu'à découvrir la bande-annonce pour s'en rendre compte, BNA : Brand New Animal c'est déjà une expérience visuelle. Les graphismes portés par de magnifiques couleurs sont bluffants et la mise en scène apporte un vent de fraîcheur très intéressant au monde des anime. On en prend plein les yeux à chaque plan.

Côté histoire, BNA : Brand New Animal peut compter sur un univers suffisamment riche et passionnant pour nous accrocher. L'intrigue n'est pas forcément des plus originales - on peut d'ailleurs regretter que ses thèmes ne soient pas explorés plus en profondeur, la série se contente d'effleurer ses sujets, mais ça ne reste finalement qu'un détail au regard du package qui nous est proposé. L'humour est efficace, l'action est badass comme il faut, les personnages (bien que caricaturaux) se révèlent rapidement attachants... Si on aimerait forcément voir la série prendre plus de risques dans son propos, on en arrive malgré tout à accepter ce défaut tant le rendu final est divertissant.

Y aura-t-il une saison 2 ?

BNA - Brand New Animal aura-t-il le droit à une suite ? C'est la grande question du moment. Au regard de l'épisode final, on se dit que ça n'est pas forcément nécessaire. Surtout, Trigger est réputé pour donner vie à des anime qui se tiennent en une seule saison. Néanmoins, il existe heureusement des motifs d'espoir.

Premièrement, Netflix est derrière ce projet. Aussi, dans le cas d'un vrai succès pour cet anime, on imagine mal la plateforme se passer de nouveaux épisodes afin de satisfaire ses abonnés. Par ailleurs, on le sait, elle a déjà renouvelé Beastars (qui partage quelques similitudes avec BNA) pour une saison 2. Deuxièmement, BNA possède un univers si passionnant qu'il a déjà été enrichi de deux autres projets : un roman qui fait office de prequel et un manga. La preuve que ce titre fascine et mérite de ne pas s'arrêter là...